Тирасполь, , 01:18 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в Приднестровской Молдавской Республике намного лучше, чем в соседней Молдавии. Об этом заявили в МИД ПМР, комментируя очередные обвинения со стороны Молдавии в том, что в ПМР недостаточно эффективно борются с эпидемией и отказываются взаимодействовать с Молдавией, передает ИА REGNUM.

«В Приднестровье вылечено более половины всех заболевших COVID-19, что заметно выше аналогичного показателя в Молдавии. Численность зараженного медицинского персонала также в разы меньше аналогичного показателя в РМ (ПМР — 110 человек, РМ — 1 349 человек). Количество больных в тяжелом состоянии в Приднестровье — 9 человек, один из них подключен к аппарату ИВЛ, в Молдове — 251 человек, из них 20 подключены к ИВЛ», — отметили в приднестровском ведомстве.

«Как видим, даже беглый взгляд на ситуацию служит наглядным доказательством эффективности предоставляемого лечения в ПМР, которое в полной мере отвечает стандартам Всемирной организации здравоохранения», — добавили в Тирасполе.

В МИД ПМР напомнили о недавних визитах в Приднестровье делегаций Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ и Роспотребнадзора, которые остались довольны увиденным.

В Тирасполе призвали представителя по политическим вопросам от Молдавии Кристину Лесник, распространяющую клеветническую информацию о ПМР, искусственно не политизировать ситуацию.

«Призываем молдавскую сторону осознать тщетность и тупиковость избранных подходов, принести извинения перед медработниками Приднестровья и прекратить нелепые спекуляции, ведущие к деградации переговоров», — заявили в МИД ПМР.