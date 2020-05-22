Пекин, , 04:17 — REGNUM За прошедшие сутки госпитали Китая покинули еще шесть переболевших COVID-19 пациентов, сообщает 22 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего за все время эпидемии от инфекции было вылечено 78 255 человек. Все они покинули госпитали по выздоровлению.

Общее число заболевших на материковой части Китая достигло 82 971 человека, из которых 4634 человека скончались. Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в стране было выявлено четыре новых случая COVID-19.