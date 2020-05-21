Гонконг, Китай, , 05:49 — REGNUM Власти Китая отчитались об актуальной ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 21 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг подтверждено 1055 случаев заболеваний опасной инфекцией, из которых четыре оказались смертельными. Больницы района покинули 1026 пациентов по выздоровлению.

В САР Макао выявлено всего 45 случаев. Все пациенты благополучно выздоровели. На Тайване подтверждено 440 заболевших, из которых семеро скончались и еще 402 были выписаны из больниц по выздоровлению.

Отметим, что на материковой части Китая выявлено в общей сложности 82 967 пациентов с COVID-19, включая 84 пациента, которые по-прежнему получают медицинскую помощь и 4634 скончавшихся. Больницы по выздоровлению покинули 78 249 человек.