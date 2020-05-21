Пекин, , 04:52 — REGNUM На материковой части Китая подтвержден один новый «импортный» случай COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 21 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, новый «импортный» случай подтвержден в провинции Гуандун. Еще у одного приехавшего в Китай через Шанхай также имеется подозрение на заболевание.

Из общего числа 1709 «импортных» случаев в стране, число выздоровевших достигло 1666, все они были выписаны из госпиталей страны. Еще 43 продолжают получать медицинскую помощь. Из них двое в тяжелом состоянии. Смертей нет.