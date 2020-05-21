Ухань, Китай, , 02:01 — REGNUM В центральной китайской провинции Хубэй началось строительство центра профилактики, контроля и лечения крупных эпидемиологических заболеваний на 800 коек, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

База рассчитана для лечения инфекционных заболеваний и расположена в госпитале Чжуншань при Уханьском университете в столице Хубэй городе Ухане. Ожидается. Что на ее строительство уйдет три года. Провинциальная база профилактики, контроля и лечения эпидемий будет представлять из себя 16-этажное здание площадью по полу более 120 тыс. кв. метров.

База строится по запросу центральных властей Китая с целью улучшения системы экстренного медицинского реагирования в стране в связи с крупными эпидемиями вроде то, что была недавно вызвана новым коронавриусом, сообщил глава Чжуншаньского госпиталя при Уханьском университете Ван Синхуань.