Каракас, , 04:04 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил колумбийского лидера Ивана Дуке в попытках якобы заразить венесуэльцев коронавирусом нового типа. Об этом лидер Боливарианской Республики заявил в ходе выступления в Каракасе.

«Сегодня вирус был зафиксирован у 67 венесуэльцев, вернувшихся из Колумбии и Бразилии. Они въезжают в страну и заражают ее, как этого хочет Иван Дуке», — заявил он.

Мадуро утверждает, что Дуке якобы предпринял все возможное, чтобы распространить коронавирус нового типа на Венесуэлу. Якобы возвращающимся в страну мигрантам перед отъездом дарили некие сумки с кексами. Мадуро предположил, что венесуэльские мигранты также могли заразиться SARS-CoV-2 в автобусах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городах Венесуэлы, расположенных у границы с Колумбией и Бразилией, ввели комендантский час из-за роста зараженных коронавирусом нового типа. Предположительно, инфекцию разнесли в приграничных районах венесуэльские мигранты, возвращавшиеся на родину из Колумбии или Бразилии.

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