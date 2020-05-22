Пекин, , 04:21 — REGNUM На материковой части Китая за сутки выявлено еще два новых «импортных» случая COVID-19, сообщает 22 мая агентство Синьхуа.

Согласно свежему отчету Национальной комиссии здравоохранения КНР, за прошедшие сутки общее число подтвержденных «импортных» случаев COVID-19 в Китае достигло 1711 с начала эпидемии.

Все новый привнесенные из-за рубежа случаи инфицирования пришлись вчера на провинцию Сычуань на юго-западе страны. Еще у одного человека в Шанхае имеется подозрение на «импортный» COVID-19.

Из общего числа таких пациентов, 1668 уже покинули госпитали страны по выздоровлению, еще 43 человека остаются на лечении. Из них двое — в тяжелом состоянии. Смертей нет. Всего за сутки в Китае подтверждено четыре новых случая COVID-19.