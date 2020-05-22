Пекин, , 02:29 — REGNUM Китай решительно выступил против негативных законов, выдвигаемых некоторыми членами Конгресса США против Китая по вопросу эпидемии COVID-19, заявил пресс-секретарь третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, передает 21 мая агентство Синьхуа.

Как отметил пресс-секретарь сессии Чжан Есуй во время пресс-конференции, Китай будет принимать жесткие контрмеры, исходя из результатов обсуждения законов. По словам Чжана, обвинения в адрес Китая в указанных законах являются беспочвенными, а также серьезно нарушающими международные законы и базовые нормы международных отношений.

Он также добавил, что Китай никогда не примет необоснованные претензии в свой адрес или требования о компенсациях.

«Выявление источника COVID-19 является серьезным научным вопросом и должно осуществляться учеными, а также медицинскими экспертами. Научные суждения должны, в свою очередь делаться на основе доказательств и фактов. Безответственно и аморально решать собственные проблемы путем перекладывания ответственности», — заявил Чжан.