Мадрид, , 16:23 — REGNUM В Испании число выявленных случаев заражения коронавирусом перевалило за 231 тыс. человек, сообщает 17 мая El Mundo со ссылкой на минздрав страны.

По данным ведомства, число зараженных коронавирусом достигло в стране 231 119. При этом вылечившимися из них признаны более 146 тыс. человек.

Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки в Испании умерли 87 пациентов с подозрением на COVID-19. Отмечено, что днём ранее сообщалось о 102 умерших за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, Испания входит в первую пятерку стран мира с наибольшим число жертв эпидемии и зараженных коронавирусом.

Напомним, в пятерке антилидеров, кроме Испании, значатся США, Италия, Франция и Британия.

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