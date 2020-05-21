Пекин, , 05:09 — REGNUM За прошедшие сутки пять переболевших COVID-19 пациентов было выписано из госпиталей Китая, сообщает 21 мая агентство Синьхуа.

Общее число заболевших COVID-19 за все время эпидемии в Китае достигло 82 967 человек за все время эпидемии. Из них 78 249 человек выписаны из больниц по выздоровлению и еще 4634 человека скончались от инфекции.

За прошедшие сутки в Китае выявлено два новых случай COVID-19, из которых один «импортный» в провинции Гуандун и один местный в Шанхае.