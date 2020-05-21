Тбилиси, , 09:10 — REGNUM Когда режим чрезвычайного положения в Грузии будет отменен, в стране все равно будут действовать некоторые ограничительные меры. Об этом агентству «ИнтерпрессНьюс» 20 мая рассказал руководитель Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Эксперт сообщил, еще длительное время сохранятся требования соблюдать социальную дистанцию и носить защитную маску.

«Может, нам это и неприятно, однако определенные ограничения останутся, по крайней мере, этой осенью они действительно будут, знаю», — сказал Гамкрелидзе. Он также отметил, что девиз «Оставайся дома» скоро сменится на «Давайте научимся жить вместе с коронавирусом».

Напомним, в течение 20 мая в Грузии было выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. В этот день также были выписаны 19 человек, справившихся с SARS-CoV-2.

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