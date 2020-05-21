Цюрих, Швейцария, , 08:41 — REGNUM Если Олимпийские игры в Токио не получится провести соревнования летом 2021 года, то их придётся отменить. Об этом 21 мая заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Я понимаю, что невозможно постоянно переносить соревнования и нанимать по несколько тысяч человек в оргкомитет Игр», — приводит слова Баха BBC.

Он добавил, что также нельзя каждый год менять график международных федераций, потому что у спортсменов должна быть определённость при подготовке к соревнованиям.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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