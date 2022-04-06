Сегодня, 6 апреля, на 76-м году жизни умер Владимир Жириновский — председатель ЛДПР, депутат Государственной думы (с 1993 года). Соболезнования в связи со смертью российского политика в социальных сетях выражают и жители Ростовской области. Они до последнего верили в его выздоровление.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

Следите за развитием событий в трансляции: «Смерть российского политика Владимира Жириновского – все новости»

«Ушла эпоха… Жаль… Очень жаль», — написала ростовчанка Рита.

«Это ужасно. Покойтесь с миром», — скорбит Юлия П.

«Вечная ему память! Скорбим!» — соболезнует Татьяна Г.

«Человек-эпоха», — высказался ростовчанин под псевдонимом Aks.

«Яркий был человек», — отметил N.

«Так верили в его выздоровление», — пишет Елена М.

«Мой кумир», — поделился Георгий Ц.

«Пусть спит спокойно. Очень жаль терять таких мудрых, великих людей», — написал G.

«Я очень ждала и надеялась, что он выйдет из больницы. Очень жаль», — высказалась Лариса Л.

«Очень жаль. Это настолько был сильныйчеловек, что даже не верится, чтоего нет», — скорбит Наталья С.

«И мы скорбим, кто его заменит? Нет такого. Провидец, справедливый, энергичный, образованный», — подчеркнул ростовчанин.

«Не стало умного и мужественного политика и человека. Вечная память», — выразила соболезнования Любовь.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Господи, как жалко, мы так надеялись на выздоровление. Другого такого — честного и прямолинейного, не будет. Царствие небесное, пусть земля будет пухом», — пишет Тамара О.

«Светлая память выдающемуся политику, учёному и великому патриоту своей страны», — написала Светлана.

«Как хочется верить, что дело его будет жить! Не растеряйте, пожалуйста, того, к чему он стремился», — обратилась к соратникам Жириновского Татьянель.

«Светлая память! Как же его не хватает. Очень жаль», — написала Anna M.

«Очень, очень жаль! Яркий, очень мудрый политик. Очень верили в его выздоровление. Светлая память и царствие небесное Владимиру Вольфовичу. Наша эпоха!» — отметила Зоя И.

«Примите искренние соболезнования. Такой человек, как Вольфович, — это действительно редкость! Он был самым амбициозным и всесторонне развитым человеком. России будет не хватать такого яркого политика», — уверен ростовчанин.