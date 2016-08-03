Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») поделился своими воспоминаниями о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.

«Мы с ним познакомились в конце 80-х годов. Были многочисленные интервью, встречи на ток-шоу, предвыборные дебаты, потом — работа в Государственной думе. Всегда Владимир Вольфович был неординарным политиком, ярким, эмоциональным человеком, интересным и неожиданным собеседником. Он всегда говорил только то, что думал, никогда не изменяя своим принципам и убеждениям. В последние дни очень часто приходится слышать слова о том, что «как же его не хватает именно сейчас». И это правда», — отметил Толстой в телеграм-канале.