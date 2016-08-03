Жириновский «бескомпромиссно стоял на страже» интересов РФ — глава Чувашии
Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, отметив, что он «бескомпромиссно стоял на страже национальных интересов» России и его уход — «большая невосполнимая потеря» для страны.
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной главы ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает пресс-служба Кремля.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил глубокие соболезнования по поводу смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского.
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») поделился своими воспоминаниями о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.
«Жириновский — это не только яркий политик, который навсегда вписал свое имя в историю. Это еще и интересный человек, чуткий, отзывчивый, с тонким чувством юмора. Много воспоминаний, в добром смысле «бытовых»… В одной из рабочих поездок мы сидели ждали важную неформальную встречу. И мне почему-то врезался его образ: уютный, в валенках. Дедушка своих внуков». — отметил Неверов в телеграм-канале.
Лидер ЛДПР Жириновский безусловно был масштабной личностью и заслужил свою строчку в учебнике по новейшей истории России — таким он и останется в памяти тех, кто его знал и работал вместе с ним, отметила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).
ЕР: Жириновский создавал особый настрой в политическом поле страны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский очень много энергии отдавал людям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.
В настоящее время спикер Госдумы Вячеслав Володин проводит совещание с лидерами фракций.
В Мосгордуме почтили память Жириновского минутой молчания
В память о лидере ЛДПР Владимире Жириновском на заседании Московской городской думы была объявлена минута молчания, передает корреспондент ИА REGNUM.
Перед этим председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия») отметил большую роль, которую Жириновский играл в российской политике.
Глава Приангарья соболезнует по поводу смерти Владимира Жириновского
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В своём телеграм канале 6 апреля он написал:
«Ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Можно по-разному относиться к яркому и порой эпатажному политику. Но нельзя не признать его острый ум, профессионализм, глубокое знание истории и невероятную политическую харизму. Выражаю искреннее соболезнования родным и близким политикам, всем соратникам и последователям Владимира Вольфовича».
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского и отметил его незаурядные лидерские качества и ораторское мастерство.
«Владимир Вольфович был человеком эпохи. Яркий и по-настоящему неравнодушный политик. Светлая память», — написал в своём Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Мэр Москвы выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Глава столицы назвал Жириновского одаренным человеком, который внес большой вклад в политическую жизнь современной России.
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») поделился своими воспоминаниями о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.
«Мы с ним познакомились в конце 80-х годов. Были многочисленные интервью, встречи на ток-шоу, предвыборные дебаты, потом — работа в Государственной думе. Всегда Владимир Вольфович был неординарным политиком, ярким, эмоциональным человеком, интересным и неожиданным собеседником. Он всегда говорил только то, что думал, никогда не изменяя своим принципам и убеждениям. В последние дни очень часто приходится слышать слова о том, что «как же его не хватает именно сейчас». И это правда», — отметил Толстой в телеграм-канале.
Жириновский был «человеком-эпохой», частью современной истории Отечества. Это невосполнимая утрата для парламентаризма, для политики, вообще для всей России, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Аксёнов: Политические прогнозы Жириновского стали пророчествами
Владимир Жириновский внёс огромный вклад в развитие России, а многие его политические прогнозы стали настоящими пророчествами. Об этом написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов 6 апреля.
КПРФ: Жириновский был великим политиком
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был великим политиком, отметила депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова.
Врачи до последнего боролись за жизнь Владимира Жириновского, оказывая всю возможную медицинскую помощь. Об этом заявили в Минздраве РФ.
Миронов: как нужен сейчас голос Жириновского!
С уходом из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского парламентаризм России понёс тяжелую утрату, отметил лидер СРЗП Сергей Миронов.
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал смерть Владимира Жириновского невосполнимой утратой.
«Владимир Жириновский был ярким политиком и настоящим патриотом. Царствие Небесное», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.
Песков не прокомментировал смерть Жириновского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующий комментарий он дал 6 апреля журналистам.
Володин: Жириновский понимал, как устроен мир
Уход из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского — невосполнимая потеря, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Скончался лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В ЛДПР подтвердили смерть Владимира Жириновского.
«Сегодня после затяжной болезни скончался председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников», — говорится в официальном сообщении фракции.