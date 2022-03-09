Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова обсуждать вопросы признания российского Крыма и независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом он рассказал 8 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Можем это (признание республик Донбасса и Крыма. — М. Р.) обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — приводит слова Зеленского РИА Новости в ответ на вопрос о готовности официального Киева признать Крым и республики Донбасса.

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Заявление Зеленского обсудили в телеграм-канале украинского политолога и блогера Александра Семченко.

«Зеленский на вопрос о возможности признании Крыма и республик Донбасса: можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — пишет Александр Семченко.

«Шел бы он лесом в сторону Польши», — отреагировал Valeriy E.

«Какой компромисс? Это Россия — и точка», — добавил Konstantin aka M.

«С 2014 [года] обсуждают», — пишет Николай К.

«Не обсуждать, а соглашаться надо», — отметил Ринат.

«Так живём в Крыму уже. Под санкциями, но живём», — отреагировал Anatoliy B.

«Что там обсуждать?.. Там уже Россия! Что по историческому праву, что по праву сильного…» — написал Дмитрий.

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«Поздно, батенька, пить «Боржоми», когда почки отказали», — с сарказмом пишет один из участников обсуждения.

«Ой. Вот это сейчас что было? Он типа за людей переживает», — отреагировала Ольга.

«8 лет без его рассмотрений жили», — прокомментировал Павел В.

«С ним вести переговоры — только время терять зря», — считает Анатоль.

«Ну, ещё немного — и ты будешь согласен на что угодно, Иуда», — не выдержал Ден.

«Боже мой, он согласен рассуждать (обсуждать. — М. Р.), да люди там уже живут и без вашей подсказки», — написала Julia.

«Человеку надо обсуждать, как люди будут жить на Украине, а он про Крым и Донбасс собрался что-то обсуждать», — отметил Aeternus Atterratio.

«Не Зеленскому решать судьбы жителей Крыма и Донбасса. Ему о собственной участи думать надо», — призвал Tag78.

«Как-то странно слышать какие-то предложения о переговорах от таракана, над которым уже навис тапок…» — не без сарказма добавил Hunter Watch.

«Вряд ли будет обсуждать, это же будет измена родине. По конституции [Украины], Крым и Донбасс — это Украина. Он сам не может изменить, а может только говорить», — пишет Andrey.

«8 лет как-то жили без поддержки Украины, а тут он распереживался», — комментирует новость Галина.

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«Поздно отвечать на вопросы о Донбассе. Теперь ему надо думать хотя бы об остальной Украине», — добавил Сергей К.

«Люди сами будут решать, как им жить дальше», — пишет Елена А.

«Думаю, это он родил для того, чтобы снять реакцию (оценить реакцию. — М. Р.). Если поднимется крик «зрада» (предательство. — М. Р.), [то] арестовичи (советник главы офиса президента Алексей Арестович. — М. Р.) и остальные… будут кричать, что его не так поняли…» — отметил Олег.

«Интересно. Задумался или распоряжение получил?» — задался вопросом Vladimir.

«Да что ты! Уже обсуждать готов! Петух клюнул…» — с сарказмом подытожила Наталья Ж.

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