8 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского относительно принятия Украины в Североатлантический альянс. Украинский лидер заявил, что «охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину».

Мирослава Романенко, , 15:59 — REGNUM Владимир Зеленский относительно принятия Украины в Североатлантический альянс заявил, что «охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину». По его словам, НАТО боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление Зеленского обсудили в телеграм-канале украинского политолога и блогера Александра Семченко.

«Зеленский касательно НАТО: я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ. Жаль, что стоимость таких «озарений» сейчас для народа Украины очень высока…» — написал украинский журналист и политик Дмитрий Василец в своем телеграм-канале.

«Думать начал! Это хорошо!» — с сарказмом отреагировал Андрей Б.

«Сегодня охладел, завтра снова воспылает», — с недоверием отнеслась к словам Зеленского Yaroslava A.

Мечты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Главное, своевременно. Ещё Пороха (Порошенко. — М. Р.) морозили (игнорировали. — М.Р.) с НАТО, а до Зели (Зеленского. — М. Р.) дошло, когда ему по лицу стучат уже», — добавила Павел В.

«Поздно понял, хотя ты и раньше это знал, непонятно на что надеялся», — пишет Dmitry B.

«Дело идет к торгу…» — недоумевает Stanislav.

«Вы только поняли??? Думающие люди это знали изначально, что мы им на*рен не нужны нигде», — добавила Елена.

«Переобуться пытается, поздно, дружок», — с сарказмом написал «Кэст».

"Прожевать и выплюнуть. Ничего нового в отношении Запада к странам бывшего СССР», — отреагировал MISHUK095 MVP.

«Он в НАТО и в дверь, и в окно, а когда дали конфетку (медаль), и выперли за ворота — прозрел. Молодец…» — написал не без сарказма Игорь Николаевич.

«Жаль, что у Зеленского нет связи с Саакашвили. Тот бы ему сразу про партнёров объяснил. Галстуками питаться не хочется», — с сарказмом пишет Нелли К.

«Да Зеля (Зеленский. — М. Р.)… ничего не может, ничего не решает. Что велели, то и озвучивает», — прокомментировал Олег Т.

«Зеля (Зеленский. — М. Р.) потихоньку съезжает на условия ВВП (Владимира Путина. — М. Р.). НАТО уже не надо ему, про Донбасс готов обсуждать. Осталось нациков сдать. С демилитаризацией и так разберёмся», — добавил Sergey.

«Это не он понял, а ему поняли. Он сам ничего понимать не может, он просто актер. Думаю, даже не марионетка. Как в сценарии написано, так он и говорит», — отметил Владимир.

«Он предатель своего народа, а предателей никто не уважает, но ими пользуются, вот и этого мальчика использовали», — написал First Name.

«Как же долго он к этому шёл, а вроде простые истины», — в свою очередь отметил Михаил.

«Ничего он не прозрел, актёрская игра продолжается», — добавил Иван G.

«Пока жареный петух не клюнул…» — отреагировал Евгений К.

«НАТО — это организация, которая работает только в интересах одной страны, — США. То что он понял…, это хорошо, но, увы, поздно», — прокомментировал Алексей.

«Ну надо же. А раньше так можно было?» — с сарказмом отреагировала на слова Зеленского о НАТО украинская журналистка Диана Панченко, о чем она написала в своем телеграм-канале.

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