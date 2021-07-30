Лесозаготовительная компания, существенную долю в которой имеет Станислав Сергеевич Чемезов, чьи данные полностью совпадают с данными сына главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, стала фигурантом сразу четырех исков от Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. Суммы в спорах смешные, но интерес представляет не это. В ходе расследования ИА REGNUM выяснилось, что ещё в 2011 году актив Чемезова в Иркутской области получил в аренду до 2060 года лесной участок общей площадью 24 845 га.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

Судебные претензии

Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов в конце июля 2021 года подало в арбитраж Иркутской области четыре иска. Общая сумма претензий, поданных к ООО «Лесная компания «Тайга», не большая, всего-то каких-то 100 тысяч рублей. В одном из исков отмечается, что взыскивается долг по плате «за пользование водным объектом по договору водопользования от 26.06.2016 года №38−16.01.01.001-Х-ДРБВ-Т-2016−02723/00» и неустойка за несвоевременную оплату.

О каком именно водном объекте идёт речь, пока не сообщается. Между тем в марте 2016 года компания «Тайга» подавала жалобу в Иркутский УФАС на действия аукционной комиссии Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, связанную с проведением открытого аукциона по договору водопользования с целью использования части акватории залива Якоби Иркутского водохранилища (на 1723,5 км от устья р. Ангара) площадью 0,1622 кв. км. Жалобу, к слову, тогда признали необоснованной.

Иркутское водохранилище. Снимок из космоса

Есть также данные, что у «Тайги» в аренде участок в заливе Култук (в юго-западной части озера Байкал). Косвенно связи с этой территорией подтверждают данные в одном из документов, в котором ООО Лесная компания «Тайга» указано с адресом п. Култук Слюдянского района, хотя фактически фирма прописана в селе Баяндай.

Примечательно: в 2017 году Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору попыталось провести проверку фирмы, но это не удалось. В материалах отмечено, что нахождение ООО «Лесная компания «Тайга» «установить не удалось».

О фигуранте

По данным ЕГРЮЛ, компания «Тайга» была создана 18 апреля 2003 года для лесозаготовок. Директор и владелец 66,44% доли — Николай Шахов, за которым в реестре числится руководство реготделением общественной организации «Комитет поддержки реформ президента России». Руководитель центрального комитета этой организации — Марат Галимов.

Шахов также имеет ряд активов в Иркутской области и числится директором компании «Дабан Плюс», владельцем которой является Николай Пасяда — бывший вице-губернатор Ленинградской области.

Spbgasu.ru Николай Пасяда

Помимо Шахова, долю в 33,22% в «Тайге» имеет Станислав Чемезов, и 0,32% — Александр Мирошниченко. Последний совместно с Чемезовым также владеет белгородским активом по производству товарного бетона.

Лесная компания «Тайга» в феврале 2021 года создала ООО «Тайга-Байкал», которое должно будет вести деятельность туроператора. Это также косвенно говорит о наличии прав на пользование водным участком в одном из заливов озера Байкал. Прописана свежеиспеченная компания в селе Баяндай. Директор — Ольга Плотникова.

В активе ООО также была доля в «Баяндаевском комбинате деревянного домостроения», который работал с 2009 по январь 2017 года. Среди собственников были Шахов и позднее ликвидированное ООО «Востоклес» (владелец — ООО «Холдинговая компания «Метрополь» Михаила Слипенчука).

(сс) Дмитрий Бескромный Михаил Слипенчук

В ходе анализа данных в отношении «Тайги» выяснилось, что в декабре 2011 года ООО заключило с агентством лесного хозяйства Иркутской области договор аренды лесного участка общей площадью 24 845 га. Он расположен по адресу: Иркутская область, Качугский район, Качугское лесничество, эксплуатационные леса, Ангинское участковое лесничество, Бирюльская дача, кварталы №358, 381−385, 415−420, 445−449, 476−478, 496, 549−551, 564. Участок предоставлен на 49 лет для заготовки древесины.

В ноябре 2014 года агентство лесного хозяйства Иркутской области сделало попытку расторгнуть некий договор аренды земельного участка, но иск потом был отозван и детали не уточнялись.

Является ли договор на аренду 24 845 гектаров сибирской тайги действующим на сегодня, выяснить не удалось, но в целом он был заключен на срок до 2060 года.