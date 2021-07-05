Вместо первоначальных 16 млрд рублей за обанкротившуюся шахту Кузбасса, которая выступала градообразующим предприятием для Полысаево, выручили всего 1,8 млрд рублей. ИА REGNUM выяснило, кто приобрел актив. Оказалось, что покупатель — малоизвестная московская фирма, созданная в 2018 году и два года подряд показывающая в налоговой отчётности лишь убытки.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

Угольная шахта на продажу, горняки на забастовку: Кузбасс лихорадит?

Предшественник шахты Заречная был сдан в работу в 1953 году. Это было госпредприятие, которое к 1987 году показывало высокие показатели по добыче. Градообразующее госпредприятие в городе Полысаево было приватизировано по указу президента РФ в декабре 1993 года, став ОАО «Шахта «Заречная».

И уже в 90-х начались проблемы из-за нехватки средств на модернизацию и заговорили о закрытии, но выйти из кризиса тогда помогло в том числе и сотрудничество с украинским концерном «Энерго». Это позволило на некоторое время закрыть финансовый вопрос и даже начать работы по второму этапу реконструкции.

В 2008 году полномочия исполнительного органа шахты передали ООО «Угольная компания «Заречная», которое получило 99,9% акций. Угольная компания появилась в результате слияния активов, собранных в 1990-х угольным трейдером Виктором Нусенкисом.

Несколько лет шахта работала, строились дома для горняков, но уже в 2013 году произошел существенный спад показателей добычи. И ещё несколько лет подряд после этого не выполнялись плановые показатели.

А уже в ноябре 2017 года АО «Шахта «Заречная» было признано банкротом и с того момента находится на этапе конкурсного производства. В том же положении и одноимённая угольная компания.

Долги АО продолжают копиться. К примеру, в конце июня 2021 года от чешской фирмы «Т Машинери» поступили претензии на сумму 122 242 392,91 рубля. Долг возник по договору поставки оборудования. И это при том, что ко вводу банкротной процедуры в 2017 году реестр кредиторов АО «Шахта «Заречная» уже содержал претензии на 46,6 млрд рублей.

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Ukzarechnaya.ru Проходчики шахты «Заречная»

Распродажа активов

Несмотря на банкротство, работы в шахте не прекращались. Тем временем все активы юрлица оказались на торгах.

Первая попытка продать имущественный комплекс была сделана в 2018 году. Тогда цена составила 16,7 млрд рублей. Покупателей на актив не нашлось, и уже в 2019 году цену понизили до 12,3 млрд рублей, а в 2020 году стоимость относительно первоначальной упала и вовсе почти в пять раз — до 3,7 млрд рублей.

Когда стало понятно, что продажа имущественного комплекса шахты «Заречная» долги не покроет, в суд от кредиторов начали сыпаться требования о привлечении к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам должника бывших топ-менеджеров, акционеров. К примеру, чешский банк осенью 2020 года потребовал привлечь к ответу пятерых, в том числе Виктора Нусенкиса. Сумма претензий составила 51 233 681 912,29 рубля, а в качестве обстоятельств для привлечения к ответственности кредитор указал «неподачу заявления о признании должника банкротом по итогам финансовых результатов деятельности должника за 2013 год, заключение сделок, причинивших вред имущественным правам кредиторов». В мае 2021 года этот спор был проигран, в том числе и из-за пропуска сроков.

Итак, в мае 2021 года лот укрупнили. Помимо многочисленного имущества АО «Шахта «Заречная», в состав вошли объекты незавершенного строительства — ст. Проектная Западно-Сибирской железной дороги, принадлежащие ООО «ТК «Проектная», а также работы, выполненные данным ООО «в целях повышения грузооборота по железнодорожной станции до 14 млн тонн в год». В составе лота было и иное имущество ООО ТК «Проектная». Начальная цена лота к весне 2021 года «скатилась» еще ниже — до 1 892 902 666,89 рубля.

При этом в мае 2021 года иностранным кредитором — швейцарской фирмой «Витол С. А» была сделана попытка признать недействительным решение собрания кредиторов, на котором вносились изменения в Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества, принадлежащего АО «Шахта «Заречная», единым лотом. Кредитор заявлял, что, «поскольку судом не разрешен обособленный спор по оспариванию сделки по приобретению ООО «ТК «Проектная» имущества должника», включение его в состав единого лота неправомерно. Отметим, что для продажи актива был снят арест, наложенный как обеспечительная мера.

Суд фирмой «Витол С. А» был проигран, торги состоялись.

(сс) Rvetal Угольный разрез

Кто покупатель?

Итоговая цена сделки была еще меньше начальной — 1 817 757 533,54 рубля, что не покрывает даже 1/20 части долгов шахты. При этом победитель тендера получил не только действующую шахту, но и имущество железнодорожной станции.

Покупателем стало некое малоизвестное АО «Сила Сибири» из Москвы.

Данная компания учреждена 24 сентября 2018 года для аренды и лизинга легковых автомобилей и легких автотранспортных средств. Директор и учредитель — Борис Казбекович Гутцов. По данным из отчёта фирмы за 2020 год, Гутцов — единственный акционер общества. При этом, если судить по данным из отчета за пандемийный год, выручка у АО отсутствовала и акционер даже внес собственные 150 тыс. рублей на хозяйственную деятельность. Чистый убыток за 2020 год был 123 тыс. рублей при убытке за 2019 год — 103 тыс. рублей. Так где же фирма, созданная три года назад и два года показывающая в отчетах убытки и отсутствие выручки, собралась взять 1,8 млрд рублей на покупку кузбасской шахты? Возможно, Гутцов планирует снова внести «безвозмездную финансовую помощь»?

Итак, по данным ЕГРЮЛ, Гутцов является директором ООО «Комплексные транспортно-логистические решения», которое создано 22 января 2020 года. Владелец ООО — АО «Центр развития портовой инфраструктуры» (ЦРПИ). Из финансовых документов последнего за 2020 год следует, что с 1 января по 17 февраля 2020 года Гутцов был единственным акционером АО, а с февраля актив перешел в собственность ООО «ВТБ Капитал Пенсионный резерв» (доверительное управление закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Инфраструктура развития»).

Österreichische Außenministerium Хамад бин Халифа Аль Тани

По итогам 2020 года АО «Центр развития портовой инфраструктуры» указало чистую прибыль 317,591 млн рублей против 523,086 млн рублей годом ранее. В активе АО есть доли в четырёх юрлицах Мурманской области, Москвы и Приморского края, а также 25% акций в «Алтаймаше» (Алтайский край).

Так, помимо уже названного ООО «Комплексные транспортно-логистические решения», ЦРПИ владеет 100% доли в созданном в январе 2020 года ООО «Специальные контейнерный линии».

ЦРПИ с декабря 2018 года также принадлежит 24,79% ООО «Морской порт «Суходол», которое базируется в Шкотовском районе Приморского края и имеет технологический комплекс разгрузки вагонов с углём. Совладельцами этого порта являются Михаил Федяев — 25,1%, Владимир Гридин — 25,1%, АО «РЖД-Инфраструктурные проекты» — 25,01%.

Федяев является основателем и руководителем АО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» — многоотраслевого холдинга, который на своем сайте отмечает, что ему принадлежит третье место в РФ по добыче и экспорту угля. У холдинга пять активов в Кузбассе — АО ХК «СДС-Уголь», горно-обогатительный комплекс АО «Черниговец», АО «Салек» и ООО «Шахта «Листвяжная».

Помимо этого Федяев — № 177 в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России-2020». По данным издания Forbes, сын бизнесмена Павел Федяев — депутат Государственной думы от «Единой России».

Duma.gov.ru Павел Федяев

Владимир Гридин также был сооснователем холдинга СДС и в 2011 году — депутатом Госдумы от Кемеровской области. В СМИ уточнялось, что угольный разрез «Черниговец» партнёры приобрели «при поддержке тогдашнего губернатора Кузбасса Амана Тулеева».

Возвращаясь к активам ЦРПИ. Фирме также с мая 2019 года принадлежат 30% в мурманском ООО «Морской торговый порт «Лавна». Его совладельцами являются АО «Компания «Бизнесглобус» с долей 30%, АО «РЖД-Инфраструктурные проекты» (10%) и уже известное АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь» с долей 25%. Еще 5% у ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания».

Анализ активов Гутцова показывает, что лишних 1,8 млрд рублей у него вроде как не завалялось. Разве что от продажи доли в ЦРПИ? Или, возможно, сделку прокредитовал некий крупный бизнесмен? Ведь не зря ряд СМИ связывали имя Гутцова с одним из фигурантов списка Forbes.