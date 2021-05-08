Исследование сервиса Superjob, согласно которому большинство граждан России считает День Победы самым важным праздником, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 8 мая в социальной сети Facebook.

Встреча воинов-победителей на Белорусском вокзале в Москве. 1945

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

«Лично для меня самый, самый главный праздник. Дедушка вернулся с войны, отца освободили в концлагере «Зальцбург» и через год тоже вернулся. Для моих детей главный, для внуков тоже будет главным. Для моего рода нет главнее этого праздника», — пишет Батор Б.

Многие пользователи оказались полностью согласны с результатами исследования. Люди отметили, что День Победы празднуется с куда большим чувством солидарности в обществе, нежели Новый год или даже Пасху.

«Да, это самый главный праздник! Потом уже следует Новый год, Пасха, Рождество и день рождения, его я, кстати, вообще не люблю», — написала Ирина У.

Советские солдаты возвращаются домой. 1945

Некоторые комментаторы отметили, что именно благодаря Дню Победы граждане России имеют право праздновать все другие праздники и ничей сапог не душит им горло.

«Неудивительно! Если бы не День Победы, не было бы у граждан России ни Нового года, ни Пасхи, никаких праздников вообще. У Гитлера всё было продумано на этот счёт до мелочей», — напомнила Tatiana N.

Часть пользователей убеждена, что День Победы является праздником для всего мира, ведь именно благодаря Советскому солдату мир сумел побороть нацистскую нечисть.

«Это праздник всемирного масштаба! Очень плохо, что многие этого не понимают. Особенно странно слышать ненависть по поводу этого праздника со стороны Украины», — отметил Андрей С.

Отдельные пользователи решили указать на ту несправедливость, из-за которой победители видят то, что страна, ради которой они принесли жертву, потеряла своё былое величие.

«От Дня Победы прошло 76 лет. Вот только побежденные намного лучше живут, чем победители. Они тоже восстановили свою страну, но выплачивают большую пенсию не только ветеранам войны, но и другим пенсионерам. Почему так? Где справедливость?» — задаётся вопросом Майя К.

Встреча воинов-победителей на Белорусском вокзале в Москве. 1945

Нашлись и те, которые призвали российские власти обратиться к своей совести и дать победителям в Великой войне увидеть, как их страна вновь расцветает, причём во всех смыслах.

«Нашим руководителям пора осознать, что всё, над чем они властвуют, досталось благодаря тем дедушкам и бабушкам, которые видят, в каком состоянии сейчас страна, за которую они проливали свою кровь. Пора сделать следующий шаг и вернуть как былое величие, так и экономическое благополучие. Иначе последний ветеран покинет наш мир, так и не увидев справедливости», — отметил Иван Е.

Напомним, 8 мая сервис Superjob провёл исследование, согласно которому большинство граждан России считают День Победы самым важным праздником. Более 95 процентов респондентов заявили о положительном отношении к 9 Мая, при этом 81 процент опрошенных высказался об «однозначно положительном» отношении к празднику.