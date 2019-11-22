Сибирский «картель»: о связях скандальной «Звезды» с губернаторской семьёй
Громкий скандал набирает обороты в Иркутской области, и снова, как и в соседнем Хабаровском крае, ниточки ведут в правительственные коридоры региона. 21 ноября 2019 года следователями Главного управления по особо важным делам был задержан директор одной из иркутских фирм — его подозревают в мошенничестве и завышении цены при замене лифтового оборудования по областной программе. ИА REGNUM проанализировало, как связано опальное ООО «Звезда» с семьёй иркутского губернатора Сергея Левченко.
Уголовные дела и судебные баталии
Дело «Звезды» началось не вчера. Ещё в феврале 2019 года прокуратура Ангарска сообщила о возбуждении уголовного дела по факту «предоставления ООО «Звезда» в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложных документов в целях участия в предварительном отборе подрядных организаций для выполнения работ по замене лифтового оборудования в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домах». Так появилась первая статья — «Использование заведомо подложного документа».
В апреле 2019 года комиссия министерства по регулированию контрактной системы Иркутской области рассмотрела представление прокуратуры и решила не исключать ООО из реестра квалифицированных подрядных организаций, без которого те не смогут участвовать в тендерах на капремонт, в том числе по замене лифтов и лифтового оборудования, проводимых иркутским Фондом капремонта. Прокурор возмутился, ведь к представлению прилагались документы, которые подтверждали, что в 2017 году (на дату включения в этот реестр) компания «Звезда» опыта работ в этой сфере не имела. А как без опыта оценивать квалификацию подрядчика в сфере, где речь идёт о безопасности людей? На глазок?
Надзорная инстанция в июне 2019 года подала в Кировский районный суд Иркутска иск «о признании решения комиссии незаконным и обязании ее принять решение об исключении ООО «Звезда» из реестра квалифицированных подрядных организаций». Судьба данного иска неизвестна, но компания присутствует в реестре и сегодня — «период, на который подрядная организация включается в реестр подрядных организаций, —
Также в конце апреля 2019 года на сайте УФАС по Иркутской области появилось сообщение о том, что «ООО «Звезда», ООО «Мосрегионлифт», ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» признаны нарушившими п.2 ч.1 ст.11 Федерального закона
Тогда же стало известно о возбуждении сразу двух уголовных дел следователями ГУ МВД России по Иркутской области. Речь шла о крупном мошенничестве и создании картеля.
В августе, после многочисленных жалоб жителей региона на качество работ компании «Звезда», прокурор Ангарска привлёк её к административной ответственности, а работы по 103 лифтам взяли под контроль до их ввода. В официальном сообщении прокуратуры отмечалось, что «организацией нарушены сроки исполнения договора, допущено некачественное выполнение работ по замене лифтового оборудования».
Компаньон сына губернатора Приангарья задержан: от хищений страдали люди
Помимо вышеперечисленного, в иркутском арбитраже с июня 2019 года тянется дело, истцом в котором выступают прокуратура Иркутской области и министерство жилищной политики, энергетики и транспорта региона, а ответчиками — ООО «Звезда» и Фонд капстроительства. Очередное заседание назначено на 16 декабря 2019 года. В иске речь идёт о признании торгов, прошедших 5 июня 2019 года, недействительными и «признании договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Скандальная эпопея компании «Звезда» не закончилась. 21 ноября 2019 года следователи по особо важным делам задержали директора ООО «Звезда» Олега Хамуляк по подозрению «в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере». Следствие считает, что в 2018—2019 году он совместно с пока ещё неустановленными лицами «необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объёмы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования». Для этого в акты о приёме выполненных работ неправомочно включался «повышающий коэффициент в размере 1,1275 к нормам затрат труда на пусконаладочные работы». Это повлекло хищение у областного фонда свыше 185 млн рублей. На сегодня решается вопрос о заключении фигуранта под стражу.
О собственниках и связях
Казалось бы, такой негативный «багаж», а фирма всё ещё в реестре подрядчиков на дорогостоящие работы. В чём причина?
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Звезда» учреждено в Ангарске 7 июня 2005 года, его уставный капитал — 10 тыс. рублей (минимум по закону об ООО). Численность работников компании — около 20 человек. Директор с 20 октября 2017 года — Олег Хамуляк, единственный владелец — Андрей Ядришников. С 5 марта 2019 года компания числится «в процессе реорганизации в форме преобразования».
Компания «Звезда» является совладельцем двух иркутских юрлиц — ООО «Агентство недвижимости «Арбат», что фигурирует в судебных претензиях прокуратуры, и ООО «Могилевлифтмаш-Усолье».
Агентство недвижимости создано в октябре 2007 года, его директор — Игорь Власюк, а владельцы — «Звезда» (доля — 55%, владеет с декабря 2018 года) и Татьяна Мордуева, чьи данные совпадают с данными дочери губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Доля «Звезды» в агентстве при этом находится в залоге «до полного исполнения обязательств по оплате цены доли».
ООО «Могилевлифтмаш-Усолье» учреждено в феврале 2018 года в иркутском Усолье-Сибирское. Уставный капитал — 20 тыс. рублей. Директор — Назриддин Мухшулов, владельцы — компания «Звезда» (доля — 51%) и белорусское ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения».
Арестованный директор «Звезды» сам также является совладельцем основной доли ООО «Красстальконструкция», созданной в мае 2011 года для работ по монтажу строительных изделий. В ней он также числится и директором. Второй совладелец — Людмила Ишкова.
Игорь Власюк, возглавляющий агентство недвижимости, фигурирующее в судебном деле «Звезды», является совладельцем ещё четырёх юрлиц. Первое — ООО «Сибстальмонтаж», учреждённое в мае 2015 года для работ по монтажу стальных строительных конструкций одним юрлицом и десятью физлицами. Наибольший интерес в списке владельцев представляют всё та же Татьяна Мордуева, и Андрей Левченко, чьи данные схожи с данными сына губернатора. В списке участников также ЗАО «Стальконструкция» (его директор — Андрей Левченко), Алексей Метелкин, Юрий Никишин, Александр Верхотуров, Александр Трушков, Алексей Ромов, Андрей Константинов. Доли всех совладельцев этой компании в залоге у банка «Солидарность».
Ещё одна фирма, где в числе владельцев Игорь Власюк, — это ООО «Усольский завод металлоконструкций», учреждённый в мае 2015 года десятью физлицами и всё тем же ЗАО. В числе владельцев — Андрей Левченко, Татьяна Мордуева и Сергей Левченко.
Данные единственного владельца «Звезды» Андрея Ядришникова совпадают с данными члена облизбиркома от КПРФ. А первым секретарём Иркутского областного отделения КПРФ с 1993 года является губернатор Левченко, занимающий свой высокий пост в правительстве региона с конца сентября 2015 года.
Примечательно: Сергей Левченко, чьи данные вплоть до ИНН идентичны данным первого секретаря областного КПРФ, входит в состав владельцев семи ООО, включая вышеупомянутый усольский завод.
Подробнее об активах семьи Левченко
По данным ЕГРЮЛ, Сергей Георгиевич Левченко — участник семи обществ с ограниченной ответственностью, включая ООО «Усольский завод металлоконструкций», учреждённый за пару месяцев до вступления в должность губернатора Сергея Левченко. Также он создатель благотворительного фонда имени себя, учреждённого в 2004 году, президентом которого с 2016 года является Наталья Левченко (директор и владелец ООО «Диана-плюс», работающего в сфере разработки программного обеспечения с декабря 2014 года).
В активе Сергея Левченко — 37,55% доли в ООО «Издательский центр «Салют», которым руководит Мордуева, владеющая в нём 37,55%. Третий совладелец — уже не раз мелькавшее рядом ЗАО «Стальконструкция». А совместно с Андреем Левченко в равных долях он владеет ООО «Купол», созданным в апреле 2006 года для производства безалкогольных напитков и минеральной воды. В уже упоминаемом ранее «Сибстальмонтаже», что также был создан за пару месяцев до инаугурации губернатора, Сергею Левченко принадлежит 14,41% доли.
В учреждённой в мае 2015 года ООО «Управление механизации «Стальконструкция» Сергей Левченко владеет 14,41% доли, Андрей Левченко — 4,31%, Татьяна Мордуева — 13%. Также все трое владеют сообща 31,72% доли в ООО «Ангарскстальконструкция» (создано в мае 2015 года). Ещё почти 24% доли принадлежат ЗАО «Стальконструкция».
Последняя фирма, где 6% имеет Сергей Левченко — это ООО «Усольестальконструкция», созданное в 1998 году. Основной её владелец — всё та же ЗАО «Стальконструкция» (67,1%). Доля Левченко-старшего в доверительном управлении Левченко-младшего.
Доли во многих компаниях этой семьи в залоге у банка «Солидарность» (штаб-квартира в Самаре), 100% акций которого на сентябрь 2019 года владело ивановское АО «Зарубежэнергопроект». В последнем существенную долю (13,76%) имеет гендиректор этого же АО Вячеслав Арбузов — депутат Ивановской областной Думы с сентября 2018 года, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутых партией КПРФ, то есть своего рода коллега Левченко по партии.
Подводя итог. Татьяне Мордуевой, чьи данные схожи с данными дочери губернатора, частично принадлежат шесть компаний разного профиля (созданы с 1999 по 2015 годы, но четыре именно в мае 2015-го), а Андрею Левченко (чьи данные схожи с данными сына губернатора) — доли в пяти компаниях, четыре из которых созданы в мае 2015 года, а одна — в апреле 2006 года.
К слову, в мае 2019 года ангарские депутаты просили отправить губернатора Левченко в отставку. В качестве обоснования требования фигурировал срыв «работ по замене лифтов в Ангарске в рамках областной программы капитального ремонта многоквартирных домов» подрядчиком — ООО «Звезда», которого уже тогда связывали с ближайшим окружением губернатора.
Одним из адресатов открытого письма был Генпрокурор РФ Юрий Чайка. Вполне возможно, что арест директора «Звезды» — это лишь первый звонок в уголовном деле, которое ещё расследуется. Тем более некоторые фигуранты пока ещё проходят как «неустановленные лица».