Громкий скандал набирает обороты в Иркутской области, и снова, как и в соседнем Хабаровском крае, ниточки ведут в правительственные коридоры региона. 21 ноября 2019 года следователями Главного управления по особо важным делам был задержан директор одной из иркутских фирм — его подозревают в мошенничестве и завышении цены при замене лифтового оборудования по областной программе. ИА REGNUM проанализировало, как связано опальное ООО «Звезда» с семьёй иркутского губернатора Сергея Левченко.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Сговор

Уголовные дела и судебные баталии

Дело «Звезды» началось не вчера. Ещё в феврале 2019 года прокуратура Ангарска сообщила о возбуждении уголовного дела по факту «предоставления ООО «Звезда» в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложных документов в целях участия в предварительном отборе подрядных организаций для выполнения работ по замене лифтового оборудования в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домах». Так появилась первая статья — «Использование заведомо подложного документа».

Kremlin.ru Прокурор

В апреле 2019 года комиссия министерства по регулированию контрактной системы Иркутской области рассмотрела представление прокуратуры и решила не исключать ООО из реестра квалифицированных подрядных организаций, без которого те не смогут участвовать в тендерах на капремонт, в том числе по замене лифтов и лифтового оборудования, проводимых иркутским Фондом капремонта. Прокурор возмутился, ведь к представлению прилагались документы, которые подтверждали, что в 2017 году (на дату включения в этот реестр) компания «Звезда» опыта работ в этой сфере не имела. А как без опыта оценивать квалификацию подрядчика в сфере, где речь идёт о безопасности людей? На глазок?

Надзорная инстанция в июне 2019 года подала в Кировский районный суд Иркутска иск «о признании решения комиссии незаконным и обязании ее принять решение об исключении ООО «Звезда» из реестра квалифицированных подрядных организаций». Судьба данного иска неизвестна, но компания присутствует в реестре и сегодня — «период, на который подрядная организация включается в реестр подрядных организаций, — с 20.11.2017 по 20.11.2020 года». В апреле 2018 года она стала участником двух лифтовых контрактов, в которых начальная цена составляла 0,5 млрд рублей и 25 млн рублей.

Также в конце апреля 2019 года на сайте УФАС по Иркутской области появилось сообщение о том, что «ООО «Звезда», ООО «Мосрегионлифт», ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» признаны нарушившими п.2 ч.1 ст.11 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции, в части совершения действий, выразившихся в заключении антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию цены на торгах, проводимых Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области». Речь шла о шести аукционах.

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Тогда же стало известно о возбуждении сразу двух уголовных дел следователями ГУ МВД России по Иркутской области. Речь шла о крупном мошенничестве и создании картеля.

В августе, после многочисленных жалоб жителей региона на качество работ компании «Звезда», прокурор Ангарска привлёк её к административной ответственности, а работы по 103 лифтам взяли под контроль до их ввода. В официальном сообщении прокуратуры отмечалось, что «организацией нарушены сроки исполнения договора, допущено некачественное выполнение работ по замене лифтового оборудования».

Компаньон сына губернатора Приангарья задержан: от хищений страдали люди

Помимо вышеперечисленного, в иркутском арбитраже с июня 2019 года тянется дело, истцом в котором выступают прокуратура Иркутской области и министерство жилищной политики, энергетики и транспорта региона, а ответчиками — ООО «Звезда» и Фонд капстроительства. Очередное заседание назначено на 16 декабря 2019 года. В иске речь идёт о признании торгов, прошедших 5 июня 2019 года, недействительными и «признании договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от 27.05.2019 года №43/ПО-В-Г/2017−2019, заключенного между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области и обществом с ограниченной ответственностью «Звезда», недействительным». Надзорный орган «в качестве обоснования заявленных требований ссылается на отсутствие квалификации ООО «Звезда» на выполнение работ по ремонту (замене) лифтового оборудования, поскольку работы по монтажу подъемно-транспортного оборудования по договорам No12/17-П от 03.03.2017, No14/17-П от 20.04.2017, No 05/17-М от 28.04.2017, представленным в качестве подтверждения такой квалификации, фактически выполнены иным лицом — ЗАО «Байкал-Азия-Инжиниринг» в рамках договора поставки подъемно-транспортного оборудования No07/17-п от 03.03.2017, договора монтажа подъемно-транспортного оборудования №07/17-м от 03.03.2017, заключенным с ООО «Агентство недвижимости «Арбат». ЗАО, что фигурирует в деле было ликвидировано 5 марта 2018 года — «прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования» в ООО «Байкал-Азия-Инжиниринг». Последних в ЕГРЮЛ два идентичных и оба созданы одним и тем же Андреем Толстовым (владельцем иркутского «Лифтстроя»). Одно создано в марте 2018 года, а другое в марте 2019 года.

Кнопки этажей в лифте

Скандальная эпопея компании «Звезда» не закончилась. 21 ноября 2019 года следователи по особо важным делам задержали директора ООО «Звезда» Олега Хамуляк по подозрению «в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере». Следствие считает, что в 2018—2019 году он совместно с пока ещё неустановленными лицами «необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объёмы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования». Для этого в акты о приёме выполненных работ неправомочно включался «повышающий коэффициент в размере 1,1275 к нормам затрат труда на пусконаладочные работы». Это повлекло хищение у областного фонда свыше 185 млн рублей. На сегодня решается вопрос о заключении фигуранта под стражу.

О собственниках и связях

Казалось бы, такой негативный «багаж», а фирма всё ещё в реестре подрядчиков на дорогостоящие работы. В чём причина?

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Звезда» учреждено в Ангарске 7 июня 2005 года, его уставный капитал — 10 тыс. рублей (минимум по закону об ООО). Численность работников компании — около 20 человек. Директор с 20 октября 2017 года — Олег Хамуляк, единственный владелец — Андрей Ядришников. С 5 марта 2019 года компания числится «в процессе реорганизации в форме преобразования».

Компания «Звезда» является совладельцем двух иркутских юрлиц — ООО «Агентство недвижимости «Арбат», что фигурирует в судебных претензиях прокуратуры, и ООО «Могилевлифтмаш-Усолье».

Агентство недвижимости создано в октябре 2007 года, его директор — Игорь Власюк, а владельцы — «Звезда» (доля — 55%, владеет с декабря 2018 года) и Татьяна Мордуева, чьи данные совпадают с данными дочери губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Доля «Звезды» в агентстве при этом находится в залоге «до полного исполнения обязательств по оплате цены доли».

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ООО «Могилевлифтмаш-Усолье» учреждено в феврале 2018 года в иркутском Усолье-Сибирское. Уставный капитал — 20 тыс. рублей. Директор — Назриддин Мухшулов, владельцы — компания «Звезда» (доля — 51%) и белорусское ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения».

Арестованный директор «Звезды» сам также является совладельцем основной доли ООО «Красстальконструкция», созданной в мае 2011 года для работ по монтажу строительных изделий. В ней он также числится и директором. Второй совладелец — Людмила Ишкова.

Игорь Власюк, возглавляющий агентство недвижимости, фигурирующее в судебном деле «Звезды», является совладельцем ещё четырёх юрлиц. Первое — ООО «Сибстальмонтаж», учреждённое в мае 2015 года для работ по монтажу стальных строительных конструкций одним юрлицом и десятью физлицами. Наибольший интерес в списке владельцев представляют всё та же Татьяна Мордуева, и Андрей Левченко, чьи данные схожи с данными сына губернатора. В списке участников также ЗАО «Стальконструкция» (его директор — Андрей Левченко), Алексей Метелкин, Юрий Никишин, Александр Верхотуров, Александр Трушков, Алексей Ромов, Андрей Константинов. Доли всех совладельцев этой компании в залоге у банка «Солидарность».

Ещё одна фирма, где в числе владельцев Игорь Власюк, — это ООО «Усольский завод металлоконструкций», учреждённый в мае 2015 года десятью физлицами и всё тем же ЗАО. В числе владельцев — Андрей Левченко, Татьяна Мордуева и Сергей Левченко.

Данные единственного владельца «Звезды» Андрея Ядришникова совпадают с данными члена облизбиркома от КПРФ. А первым секретарём Иркутского областного отделения КПРФ с 1993 года является губернатор Левченко, занимающий свой высокий пост в правительстве региона с конца сентября 2015 года.

Примечательно: Сергей Левченко, чьи данные вплоть до ИНН идентичны данным первого секретаря областного КПРФ, входит в состав владельцев семи ООО, включая вышеупомянутый усольский завод.

Kremlin.ru Губернатор Иркутской области Сергей Левченко

Подробнее об активах семьи Левченко

По данным ЕГРЮЛ, Сергей Георгиевич Левченко — участник семи обществ с ограниченной ответственностью, включая ООО «Усольский завод металлоконструкций», учреждённый за пару месяцев до вступления в должность губернатора Сергея Левченко. Также он создатель благотворительного фонда имени себя, учреждённого в 2004 году, президентом которого с 2016 года является Наталья Левченко (директор и владелец ООО «Диана-плюс», работающего в сфере разработки программного обеспечения с декабря 2014 года).

В активе Сергея Левченко — 37,55% доли в ООО «Издательский центр «Салют», которым руководит Мордуева, владеющая в нём 37,55%. Третий совладелец — уже не раз мелькавшее рядом ЗАО «Стальконструкция». А совместно с Андреем Левченко в равных долях он владеет ООО «Купол», созданным в апреле 2006 года для производства безалкогольных напитков и минеральной воды. В уже упоминаемом ранее «Сибстальмонтаже», что также был создан за пару месяцев до инаугурации губернатора, Сергею Левченко принадлежит 14,41% доли.

В учреждённой в мае 2015 года ООО «Управление механизации «Стальконструкция» Сергей Левченко владеет 14,41% доли, Андрей Левченко — 4,31%, Татьяна Мордуева — 13%. Также все трое владеют сообща 31,72% доли в ООО «Ангарскстальконструкция» (создано в мае 2015 года). Ещё почти 24% доли принадлежат ЗАО «Стальконструкция».

Последняя фирма, где 6% имеет Сергей Левченко — это ООО «Усольестальконструкция», созданное в 1998 году. Основной её владелец — всё та же ЗАО «Стальконструкция» (67,1%). Доля Левченко-старшего в доверительном управлении Левченко-младшего.

Доли во многих компаниях этой семьи в залоге у банка «Солидарность» (штаб-квартира в Самаре), 100% акций которого на сентябрь 2019 года владело ивановское АО «Зарубежэнергопроект». В последнем существенную долю (13,76%) имеет гендиректор этого же АО Вячеслав Арбузов — депутат Ивановской областной Думы с сентября 2018 года, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутых партией КПРФ, то есть своего рода коллега Левченко по партии.

Генрих Хофманн. Христос и богатый молодой правитель. 1889

Подводя итог. Татьяне Мордуевой, чьи данные схожи с данными дочери губернатора, частично принадлежат шесть компаний разного профиля (созданы с 1999 по 2015 годы, но четыре именно в мае 2015-го), а Андрею Левченко (чьи данные схожи с данными сына губернатора) — доли в пяти компаниях, четыре из которых созданы в мае 2015 года, а одна — в апреле 2006 года.

К слову, в мае 2019 года ангарские депутаты просили отправить губернатора Левченко в отставку. В качестве обоснования требования фигурировал срыв «работ по замене лифтов в Ангарске в рамках областной программы капитального ремонта многоквартирных домов» подрядчиком — ООО «Звезда», которого уже тогда связывали с ближайшим окружением губернатора.

«Фонд капитального ремонта вместе с подрядчиком придумали некий «тестовый режим» работы лифтов. Это режим, при котором перевозку людей осуществляет лифт, не принятый в эксплуатацию Ростехнадзором. Такого понятия нет ни в одном нормативно-правовом или техническом документе, регламентирующем эксплуатацию лифтового оборудования в жилых домах. Однако это не помешало запустить в работу непроверенные лифты», — говорилось в письме ангарских депутатов.

Одним из адресатов открытого письма был Генпрокурор РФ Юрий Чайка. Вполне возможно, что арест директора «Звезды» — это лишь первый звонок в уголовном деле, которое ещё расследуется. Тем более некоторые фигуранты пока ещё проходят как «неустановленные лица».