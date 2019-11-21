Иркутск, , 13:54 — REGNUM Следственный комитет России официально сообщил о задержании директора иркутской компании «Звезда» Олега Хамуляка — бизнес-партнёра сына губернатора Иркутской области Сергея Левченко, руководителя фракции КПРФ в региональном Законодательном собрании Андрея Левченко. Как сообщается на официальном сайте СК, Хамуляку уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Следствие пришло к выводу, что за последние два года Хамуляк в составе организованной группы, другие члены которой пока не установлены, намеренно завысили стоимость лифтового оборудования и объемы работ по замене и ремонту лифтового оборудования, которые выполняла «Звезда». По данным правоохранительных органов, в акты о приеме выполненных работ был необоснованно включён повышающий коэффициент 1,1275 к нормам затрат.

«Таким образом, у фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области было похищено более 185 млн рублей, чем причинен ущерб в особо крупном размере», — говорится в официальном сообщение Следственного комитета.

В настоящий вопрос решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Напомним, что от действий ООО «Звезда» в первую очередь пострадали жители многоквартирных домов Иркутской области, в частности — Ангарска. Истории этих людей сообщали местные и федеральные телеканалы. Так, например, в феврале 2019 года в Ангарске едва не рухнул лифт, установленный «Звездой», — подъёмник с людьми в кабине пролетел три этажа.

При этом «Звезда» существенно сорвала сроки выполнения работ — на протяжении нескольких месяцев люди были вынуждены пешком подниматься на верхние этажи, люди старшего возраста и с проблемами здоровья вообще не могли выйти из дома. «Таких недовольных жителей в Ангарске более двух тысяч человек. А среди них есть и пенсионеры, и инвалиды, и маленькие дети. Жители высоток вынуждены себя во многом ограничивать. К примеру, реже выходить на улицу или не совершать крупных покупок», — сообщал в конце 2018 года канал «Актис».

Заместитель Хамуляка Виктор Обозов требовал от жителей прекратить жалобы на компанию под угрозой дальнейшего невыполнения работ. «Я вам хочу сказать следующее. Вы находитесь в этом доме. У вас огромная сложность в том, что возникнет в будущем, что не запустятся ваши лифты. Просто от этих вот разговоров, которые здесь ведутся», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20−21 ноября в Иркутской области прошли обыски, связанные с уголовными делами в отношении ООО «Звезда». Главный инженер ООО «Звезда» Виктор Обозов является помощником депутата Андрея Левченко, а задержанный директор Олег Хамуляк — руководителем ООО «КрасСтальКонструкция» — дочерней фирмы компании «Стальконструкции», которую связывают с семьёй губернатора Сергея Левченко. Согласно базе данных ЕГРЮЛ, генеральным директором «Стальконструкции» до настоящего времени является Андрей Левченко.

Учредитель ООО «Звезда» Андрей Ядришников — член облизбиркома от КПРФ. Он также работал начальником юридического отдела ЗАО «Стальконструкция».

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