Китай столкнулся с «апокалипсисом» животных. Заболевание, известное как африканская чума, нанесло удар по поголовью свиней в стране. Несмотря на то, что данная болезнь безвредна для человека, она представляет смертельную опасность для свиней. В Китае поголовье свиней сократилось на сотни миллионов. За прошедший год во всём мире из-за этой болезни поголовье свиней сократилось, вероятно, более чем на 25%, пишут Томас Парсонс и Майкл Скотт Мур в статье для издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Чума свиней

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Но реальные издержки данного бедствия не ограничиваются уничтожением поголовья свиней в Китае. Возможно, больше, чем какой-либо другой товар, поставки свинины указывают на то, что издержки торговой войны между США и КНР носят не только экономический, но также политический и экологический характер. Даже если Вашингтону и Пекину удастся положить конец их коммерческому конфликту, им нужно будет найти новые способы сотрудничества, чтобы предотвратить проникновение таких угроз, как африканская чума, на территорию США.

Африканская чума свиней

Как для Китая, так и для Соединённых Штатов по своей политической значимости свинина выделяется среди сотен тысяч товаров, стоимость которых составляет почти $700 млрд в год. В США данное значение определяется политическим влиянием, которым обладают животноводы, — важная составляющая часть электоральной базы президента США Дональда Трампа.

Девяносто семь из ста административных округов, которые являются ведущими производителями свинины, проголосовали за Трампа в 2016 году, и в большинстве случаев нынешнего президента поддержало подавляющее большинство этих административных округов. Приверженность президенту остается сильной, несмотря на негативные последствия торговой войны для их бизнеса.

В Китае политическая значимость свинины проистекает из того, насколько сильно её потребление включено в культуру и традиционную кухню страны. Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем свинины, на свинину приходится более 75% от общего потребления мяса в КНР, причём блюда из свинины являются одним из основных продуктов во время праздников, фестивалей и официальных банкетов.

Учитывая высокую значимость данного продукта по обе стороны Тихого океана, политики в обеих странах начали серьёзно нервничать, поскольку торговая война опустошает нишу, которая принесла бы взаимную выгоду как американским производителям свинины, так и для китайским потребителям. За последний год цены на свинину в Китае резко выросли. Китайские фермеры, поставляющие свинину на рынок, получили доход в четыре раза больше, чем их американские коллеги. При обычных условиях данное обстоятельство предоставило бы высокоэффективным американским производителям свинины возможность восполнить пробел, возникший на фоне сокращения внутреннего производства в Китае.

ryotachibana0 Свинина

Однако учитывая то, что Пекин в ответ на торговые пошлины Трампа ввёл собственные торговые пошлины в отношении импорта сельскохозяйственной продукции из США, американские производители свинины в основном были вытеснены с китайского рынка, что позволило другим странам расширить своё присутствие на данном рынке. По оценкам министерства сельского хозяйства США, убытки американских производителей составили $860 млн, а по оценкам национального совета производителей свинины — более $1 млрд.

До настоящего момента американские животноводы пытались компенсировать падение экспорта в Китай за счёт расширения своего присутствия на таких рынках, как Южная Корея. Однако маловероятно, что подобный подход представляет собой жизнеспособную долгосрочную стратегию действий, так как возможности экспорта в Южную Корею — это лишь малая часть тех возможностей, которые предоставляет китайский рынок.

Китайский рынок занимает второе место после мексиканского, он позволял американским производителям свинины получать более $1 млрд. Между тем китайские лидеры явно обеспокоены долгосрочными последствиями как африканской чумы, так и торговой войны. Недавно Пекин согласился увеличить объёмы закупок сельскохозяйственной продукции из США, включая свинину, в рамках предварительной торговой сделки с США. Однако не стоит ожидать слишком многого от этих закупок.

Что касается торговой войны в целом, то Пекин не проявляет готовности уступить США. Даже несмотря на краткосрочные уступки касательно импорта свинины и другой сельскохозяйственной продукции США, Китай сделал ставку на долгосрочные инвестиции в собственное животноводство, сигнализируя о том, что долгосрочная цель КНР заключается не в том, чтобы увеличить импорт свинины и других товаров, а в том, чтобы полностью отказаться от этого импорта. Китай предоставил своим производителям свинины беспроцентные займы и снизил экологические требования.

Epa.gov Свиноводческий комплекс

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Однако потери, с которыми столкнулся Китай из-за африканской чумы, настолько велики, что даже после использования своих стратегических запасов свинины Китай всё равно будет иметь дело с дефицитом и высокими потребительскими ценами на свинину в течение ближайших нескольких лет. Между тем в США производители свинины до сих пор не могут опомниться от шока, вызванного потерей миллиарда долларов в предыдущем году.

В настоящее время африканская чума распространилась за пределы Китая, достигнув территории девяти соседних стран. Эксперты указали, что в настоящий момент уже не стоит вопрос о том, достигнет ли африканская чума берегов США или нет, теперь все задаются вопросом о том, когда это произойдёт. Даже если американские и китайские чиновники, вопреки всем ожиданиям, смогут заключить широкомасштабное торговое соглашение, их следующие переговоры могут оказаться ещё сложнее, поскольку им предстояло бы выяснить, как организовать совместную работу таким образом, чтобы предотвратить превращение болезней, таких как африканская чума, в глобальные эпидемии. Всё это является напоминанием о том, что когда речь заходит о США, Китае и торговле, издержки могут приобретать не только экономический, но также социальный и экологический характер.