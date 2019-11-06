6 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Максим Исаев, , 08:03 — REGNUM С политической точки зрения, решение Индии в одночасье отказаться от непосредственного участия в торговой зоне, охватывающей половину населения мира и треть глобальной экономики, выгодно почти всем, пишет Дэвид Фиклинг в статье для издания Bloomberg.

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Правительству премьер-министра Нарендры Моди больше не нужно идти на трудные уступки в торговле сельскохозяйственной продукцией. Другим членам Всестороннего регионального экономического партнёрства, или ВРЭП, больше не нужно открывать свои внутренние рынки для процветающего и недорогого сектора услуг Индии. Китай, опора зоны свободной торговли ВРЭП, в которую также входят члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, сможет быстрее продвинуться в рамках соглашения, которое ранее сталкивалось с угрозой того, что Индия будет двигаться слишком медленно.

Нарендра Моди Kremlin.ru

Тем временем для США важен тот факт, что их ключевой региональный союзник останется за пределами китайской орбиты влияния. ВРЭП, включающий в свой состав Индию, почти наверняка столкнулся бы с политически сложным вопросом относительно того, следует ли Вашингтону присоединиться к конкурирующему соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве, которое не получило поддержки Конгресса при администрации бывшего президента США Барака Обамы. Официально данное соглашение убил нынешний президент США Дональд Трамп.

Проблема заключается в том, что торговые соглашения всегда связаны со сложностями, поскольку экономически выгодные сделки могут оказаться политически опасны, и наоборот. Временный отказ Индии от участия во ВРЭП представляет собой ещё один яркий симптом, характеризующий состояние глобальной торговой системы, которая сталкивается с самыми быстрыми темпами падения со времён глобального финансового кризиса 2009 года.

ВРЭП и урезанную версию Транстихоокеанского партнёрства, без участия США, лучше рассматривать в качестве соглашений, в рамках которых страны стремятся согласовать торговые стандарты, а не сократить тарифные барьеры.

Частично это связано с успехом, которого удалось достигнуть благодаря предыдущим торговым соглашениям, в результате которых пограничные пошлины снизились настолько, что более сильным сдерживающим фактором в сфере торговли стали нетарифные барьеры, часто используемые для регулирования таких областей, как безопасность пищевых продуктов, лицензирование и правила определения страны происхождения товаров. Даже несмотря на то, что зона свободной торговли ВРЭП носит более выраженный протекционистский характер, средний уровень торговых пошлин упал в 2017 году примерно до 5,15%, что существенно ниже средних показателей в Австралии и Канаде, зарегистрированных в середине 1990-х годов.

Китайский контейнеровоз Hummelhummel

Тем не менее эффект от гармонизации торговых стандартов в рамках регионального соглашения, а не на глобальном уровне, может оказаться противоположным по сравнению с открытой торговлей. Первоначальная версия Транстихоокеанского партнёрства столкнулась с возражениями, поскольку считалось, что данное соглашение приведёт к тому, что США станут навязывать свои стандарты всем остальным членам Транстихоокеанского партнёрства. Стандарты, установленные в зоне свободной торговли, неизбежно будут напоминать стандарты, действующие на территории её крупнейшего члена. Такое положение вещей оказалось бы позитивным в рамках глобального соглашения, однако когда речь идёт о региональном соглашении, то оно может привести к увеличению барьеров для стран, находящихся за пределами блока.

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В случае с ВРЭП это означает, что небольшие страны Юго-Восточной Азии с низким уровнем дохода, вероятно, окажутся более тесно связаны с Китаем, в то время как их связи с потенциальными партнёрами, находящимися за пределами зоны свободной торговли, станут ослабевать. Последняя версия Транстихоокеанского партнёрства также приведёт к большему объединению между его членами, чем с остальным миром. Лишь небольшая горстка стран — Япония, Австралия, Новая Зеландия и Сингапур, — которые входят в оба торговых блока, могут рассчитывать на то, что они получат такую же выгоду, как и Китай.

Саммит АСЕАН 2019 в Банкоке. Тайланд

В результате торговля начнёт двигаться в направлении раздвоения мира на отдельные зоны (аналогичный процесс идёт и на уровне технологий), поскольку из-за напряжённости в отношениях между КНР и США остальным странам придётся выбрать ту или иную сторону. Это путь, который напоминает ситуацию, сложившуюся после Второй мировой войны, когда «план Маршалла», возглавляемый США, и ориентированный на СССР Совет экономической взаимопомощи, разделили мир на конкурирующие блоки. Это разделение раскололо мировую экономику в период холодной войны. Не следует радоваться возрождению этого раскола.