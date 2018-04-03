Сергей Цивилёв осваивается на новой должности — временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области. Времени на раскачку нет, трагедия в ТРЦ Кемерова и уход Амана Тулеева накладывают на него особую ответственность и перед кузбассовцами, и лично перед президентом. Кемеровская область — регион не простой, да и спокойным его вряд ли назовешь, стоит только вспомнить «рельсовую войну» или недавний митинг после пожара в «Зимней вишне».

Администрация Кемеровской области Сергей Цивилёв

А Цивилёв — человек в регионе новый. Освоиться спокойно и постепенно на новом месте ему не удалось, а потому разбираться приходится на ходу и очень быстро. Хотя его назначение на пост врио главы Кузбасса неожиданностью не стало. О его приезде в регион стало известно в конце февраля, и тогда же поползли слухи, что именно он может стать преемником 73-летнего Тулеева. «Угольный менеджер» — чем не руководитель для ведущего угольного региона страны? Но не стоит скрывать, сомнения в его «пригодности» на эту должность всё же были. И дело тут было не столько в нём, сколько в регионе, где большое количество финансово-промышленных групп, население привыкло жить по социально ориентированной политике, а между Новокузнецком и Кемерово идёт сильное противостояние.

Но трагедия в ТРЦ внесла свои коррективы.

Не прошло и месяца

Первое упоминание о Сергее Цивилёве в контексте региональных новостей на сайте администрации Кемеровской области появилось 5 марта 2018 года.

«На должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку назначен Сергей Цивилёв», — гласил заголовок новости.

Government.ru Аман Тулеев

Далее давалась краткая биография.

СМИ тут же подметили, что Аман Тулеев (теперь уже экс-губернатор Кузбасса) представил нового вице-губернатора на аппаратном совещании в администрации региона. По традиции подобные встречи проходят с участием всех заместителей губернатора, руководителей профильных департаментов и СМИ, но в случае с Цивилёвым на совещании были лишь руководители департаментов и ряд вице-губернаторов.

В этот же день во время своего первого рабочего визита на кемеровский завод «Азот», Сергей Цивилёв сообщил журналистам, что на работу в администрацию Кемеровской области его пригласил сам Аман Тулеев.

«Коммерсантъ» тогда же написал, что, оценивая назначение Цивилёва, политологи отмечали, что, скорее всего, он станет преемником Амана Тулеева. Эти предположения подкреплялись информацией о его встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле 27 февраля.

До трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» о Цивилёве мало что сообщалось и пресс-службой администрации области, и СМИ, а если и сообщалось, то в контексте, что должность вице-губернатора для него временная — «перед губернаторской».

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Kremlin.ru Сергей Цивилёв

О нём было известно немного — гендиректор и основной собственник угольной компании «Колмар», которая ведёт добычу угля на юге Якутии. У Цивилёва 70% этой угольной компании, ещё 30% принадлежит «Волга Груп» Геннадия Тимченко (с апреля 2015 года по январь 2018 года 30% угольной компании принадлежало Андрею Бокареву — совладельцу холдинга УГМК, в который входит КРУ — одна из крупнейших угольных компаний страны).

Будучи новым человеком в регионе, Цивилёв тем не менее чуть ли не единственный из кемеровских чиновников нашёл в себе мужество выйти к собравшимся участникам акции в память о погибших во время пожара. Более того, он встал перед ними на колени и попросил прощения у кемеровчан за случившуюся трагедию.

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Свой поступок он объяснил тем, что в тяжёой ситуации люди всегда «становились на колени и просили друг у друга прощения», а после этого объединялись для преодоления беды, а не для того, чтобы воевать друг с другом.

Этот поступок кто-то критиковал, а кто-то одобрял. Но стоит подчеркнуть, что Аман Тулеев, ещё будучи главой региона, к кузбассовцам так и не вышел. А слова соболезнования от него они услышали лишь в видеообращении по случаю отставки 1 апреля.

«Я принимаю область в очень тяжёлый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей и прежде всего наши дети. Хочу сказать вам, жителям Кемерова и всей области, что сделаю всё для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии, понесли строжайшее наказание», — заявил Сергей Цивилёв в своем обращении.

Сегодня, 3 апреля, Цивилёв уже в должности врио губернатора встретился с семьями погибших в пожаре и поручил в кратчайшие сроки решить все заявленные ими проблемы и просьбы; лично побывал в ещё одном ТРЦ Кемерова с проверкой и выполняет те функции, которые должен выполнять глава региона.

Kremlin.ru Сергей Меняйло

Однако об его участии в будущих выборах губернатора в качестве кандидата говорить пока рано. Это отметил уже и полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, говоря, что сегодя у Цивилёва задача одна — работать на благо жителей Кузбасса и родины, организовать выполнение тех задач, которые поставлены президентом РФ.

Политолог Сергей Бирюков считает, что Сергею Цивилёву на посту временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области предстоит решать несколько властно-политических задач одновременно.

«И в числе этих задач — обретение эффективного контроля за региональным аппаратом управления и формирование более устойчивого политического образа в сознании кузбассовцев. Будучи многоопытным и успешным менеджером угольной промышленности, он должен теперь состояться как администратор и публичный политик. Пока процесс его «узнавания» жителями области как «угольного менеджера» и как руководителя еще далёк от завершения. Поведение Сергея Цивилёва в ситуации кризиса вызвало разноречивую реакцию, но восприятие его образа не несёт на себе такого выраженного негатива, как образ прежнего регионального руководства после кемеровской трагедии 25 марта. Цивилёв — компромиссная фигура, которой предстоит утвердиться и действовать на непростом поле кузбасской политики. В структуре региональной элиты весомая альтернатива ему не просматривается, а назначение абсолютно нового человека со стороны в сложившейся ситуации едва ли выглядит обоснованным решением», — отметил Бирюков.