Излишне пышная свадьба сына стоила должности теперь уже бывшему директору Национальной библиотеки Таджикистана Сайфиддину Назарзоде. Чиновник был уволен президентом страны за нарушение закона «Об упорядочении народных традиций, торжеств и обрядов»: поздравить молодоженов пришли три сотни гостей, вдвое больше разрешенного.

Шухрат Саъдиев Свадебная церемония в Гиссарском районе Таджикистана

Несмотря на то, что сам Назарзода утверждает, что гостей было не более 170, на его место уже назначен бывший проректор Таджикского национального университета Абдусалом Мирализода.

За десять лет порядка нет

Усмирить попытки таджиков устраивать излишне пышные торжества, которые, по определению Эмомали Рахмона, превратились в «соревнования и показуху», власти страны пытаются давно. Инициируя введение регулирования масштабов проведения различных праздников и обрядов, он сообщил о том, что таджикистанцы ежегодно тратят на различные ритуальные мероприятия сумму, в полтора раза превышающую расходную часть бюджета страны, — около $1,5 млрд, а это сильно бьет по семейному бюджету граждан.

Закон «Об упорядочении народных традиций, торжеств и обрядов» был принят в 2007 году. Он регламентирует количество гостей и угощений на банкетах по случаю различных праздников. А их в Таджикистане много.

К примеру, 3 статья 10 закона «Об упорядочении народных традиций, торжеств и обрядов», гласит, что свадьбу праздновать можно не более двух дней с банкетом до 150 человек, угощения должно быть не более, чем на 200 человек, а свадебный кортеж должен ограничиться четырьмя автомобилями. Причем проводиться мероприятие должно за счет обеих сторон.

Однако это не всё. Таджикская свадьба оплетена множеством обрядов, проведение которых требует немалых затрат, закон не обходит стороной и их:

«Организация мероприятий «фотиха» (обряд обручения), «маслихатоши» (совет по подготовке торжества), «идонабари» (праздничное одаривание), «сандукбарон», «сарупобинон» (демонстрация одежды невесты и жениха), «чойгаштак» (торжество для подруг невесты), «раисталбон», «кудоталбон» (своячество), дарение одежды для гостей обеих сторон и родственников жениха и невесты запрещается, за исключением вручения подарков жениху, невесте и их родителям.

Мероприятия «домодталбон» (обряд первого посещения зятем дома родителей жены) и «арусбинон» (обряд знакомства новобрачной с семьёй мужа — смотрины) проводится добровольно в семейном кругу с участием до 15 человек».

Кроме того, проводить свадьбы и обряды в выходные дни можно только с 8 до 23 часов, а в рабочие — с 18 до 23 часов. Причем само мероприятие должно продолжаться не дольше трех часов.

Комитет по делам религии, регулированию торжеств и обрядов регулярно отчитывается о сэкономленных на проведении праздников сумм. Так, за десятилетие регулирования насчитали 18 млрд сомони (более 122 млрд рублей) экономии. Однако в Комитете отметили и рост случаев нарушений закона — за первую половину 2017 года их стало вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

«Несмотря на прошедшие 10 лет после принятия закона, некоторые граждане из-за предрассудков и приверженности древним традициям продолжают проводить мероприятия, которые в соответствии с этим документом запрещены. Мы постараемся усилить работу в этом направлении, предотвратив излишние и ненужные расходы населения, и способствовать снижению уровня бедности в стране», — пообещала заместитель председателя города Душанбе Мавсума Муини на научно-теоретической конференции, посвященной 10-летию принятия указанного закона 14 июля 2017 года.

Закручивание гаек

Глава Таджикистана уже выступил с новой законодательной инициативой — закон ужесточить.

Обряд обрезания предложено проводить в кругу семьи, «без услуг деятелей искусства» и исключительно в стенах медицинского учреждения.

Изменения коснутся и свадеб. Наряду с другими запрещенными обрядами, запрещается проведение обрядов ноншиканон (помолвка), модарталабон (приглашение матери), падарталбон (приглашение отца), чодарканон (снятие покрывала), муборакбоди (поздравление), рохбандон (преграждение пути).

Но, пожалуй, самым ощутимым в случае принятия закона станут изменения в проведении траурных обрядов — на похоронах и поминках нельзя будет подавать еду, «в том числе обряды «третьего дня», «сорокового дня» и «годовщины» проводятся без убоя скота и без предложения еды», — пояснили в пресс-службе президента.

Реакция

В Таджикистане предложение Эмомали Рахмона не могло остаться незамеченным. По поводу нововведений уже высказываются местные эксперты и политические деятели.

По словам первого зампредседателя правящей Народной демократической партии Таджикистана Саидмурода Фаттохзоды, закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» освободил от ненужных и зачастую непосильных материальных затрат на траурные мероприятия и свадьбы, которые превратились в «показуху». Он уверен, что соблюдение закона даст населению возможность сэкономить крупные суммы денег, которые можно будет направить на обеспечение будущего для своих детей.

«Хочу особо отметить, что в целом инициативы Лидера нации, основателя нашей партии в сферах социально-политической жизни государства являются судьбоносными, их можно сравнить с культурной революцией», — заявил политик.

С ним согласен и таджикский журналист, профессор Ибрагим Усманов, который поддерживает инициативу Рахмона и напоминает, что в большинстве стран исламского мира во время траурных мероприятий забой скота и подача еды и не предусмотрена, на похороны и поминки люди приходят попрощаться с умершим и выразить слова соболезнования его родным и близким:

«В странах арабского мира, Иране, многих других государствах во время поминальных обрядов люди молятся за упокой души усопшего, там никто даже не может допустить, чтобы на таких мероприятиях подавалось угощение», — рассказывает профессор.

Однако нельзя сказать, что предложение заставить народ праздновать скромнее было встречено единодушно одобрительно.

Заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана Шокирджон Хакимов уверен, что поправки позволяют властям страны все глубже вторгаться в частную жизнь граждан.

«Предложенные поправки в закон об упорядочении традиций противоречат основным нормам в сфере прав человека, законам рыночной экономики, нарушают свободу проведения сугубо личных мероприятий, выбора одежды», — считает Хакимов.

По его словам, несмотря на то, что в стране организация праздников зачастую действительно больше походит на соревнование, «было бы, конечно, лучше вести среди населения профилактические мероприятия по вопросу проведения обрядов с учетом экономических возможностей каждой семьи, а не запрещать законом всем и вся».

В том, что предложение президента страны будет законодательно поддержано и в скором времени вступит в силу, сомнений практически нет. Настораживает в этой ситуации тот факт, что население учат не зарабатывать, а экономить. Что ж, умение жить, затянув пояса, в сложившихся условиях полезно, причем не только рядовым гражданам, но и властям.