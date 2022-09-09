Сегодня в здании администрации Минераловодского городского округа состоялась торжественная церемония вручения государственной награды жителю Минераловодского округа Дмитрию Горбачёву.

Денис Абрамов ИА REGNUM В апреле 2022 года Дмитрий Горбачёв отправился в Донбасс исполнить свой долг

Дмитрий Горбачёв последние годы проработал водителем в ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница». В апреле 2022 года Дмитрий отправился в Донбасс, где вступил в добровольческий отряд БАРС, в составе которого принял участие в специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

Денис Абрамов ИА REGNUM Дмитрий Горбачёв

Денис Абрамов ИА REGNUM Церемония награждения Дмитрия Горбачёва орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО

Приказом Президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрию Горбачёву вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

Денис Абрамов ИА REGNUM Церемония награждения Дмитрия Горбачёва орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО

Денис Абрамов ИА REGNUM Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга

Денис Абрамов ИА REGNUM Церемония награждения

Денис Абрамов ИА REGNUM Церемония награждения Дмитрия Горбачёва орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО

Денис Абрамов ИА REGNUM Церемония награждения Дмитрия Горбачёва орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО

Денис Абрамов ИА REGNUM Церемония награждения Дмитрия Горбачёва орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО

Участие в награждении приняли глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко, военный комиссар Ставропольского края Владимир Тельгов, военный комиссар Минераловодского городского округа и городского округа город-курорт Железноводск Виталий Султанов, друзья и близкие Дмитрия Горбачева.

Денис Абрамов ИА REGNUM Дмитрий Горбачёв

Денис Абрамов ИА REGNUM Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга

Денис Абрамов ИА REGNUM Церемония награждения Дмитрия Горбачёва орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО

Денис Абрамов ИА REGNUM Дмитрий Горбачёв с семьёй

«Наши земляки сегодня стойко выполняют свой воинский и гражданский долг на территории сопредельного государства, делая это мужественно и часто совершая героические поступки, что отмечают на самом высоком уровне. Поздравляю Дмитрия с заслуженной наградой и благодарю его за службу Отечеству», — отметил Вячеслав Сергиенко.