Мы должны знать своих героев: Дмитрий Горбачёв
Сегодня в здании администрации Минераловодского городского округа состоялась торжественная церемония вручения государственной награды жителю Минераловодского округа Дмитрию Горбачёву.
Дмитрий Горбачёв последние годы проработал водителем в ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница». В апреле 2022 года Дмитрий отправился в Донбасс, где вступил в добровольческий отряд БАРС, в составе которого принял участие в специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.
Приказом Президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрию Горбачёву вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.
Участие в награждении приняли глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко, военный комиссар Ставропольского края Владимир Тельгов, военный комиссар Минераловодского городского округа и городского округа город-курорт Железноводск Виталий Султанов, друзья и близкие Дмитрия Горбачева.
«Наши земляки сегодня стойко выполняют свой воинский и гражданский долг на территории сопредельного государства, делая это мужественно и часто совершая героические поступки, что отмечают на самом высоком уровне. Поздравляю Дмитрия с заслуженной наградой и благодарю его за службу Отечеству», — отметил Вячеслав Сергиенко.