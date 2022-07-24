Сахалин — крупнейший остров России. Природа Сахалина необычайно разнообразна и красива. Здесь живёт огромное количество животных и произрастают тысячи видов растений. Многие виды занесены в Красную книгу.

Николай Михальченко ИА REGNUM
Туман поднимается над горой

Рельеф острова по большей части гористого типа: представлен средневысотными горами, низкогорьями и низменными равнинами. Наивысшая точка острова расположена в системе Восточно-Сахалинских гор — это гора Лопатина, высота которой около 1609 метров.

Николай Михальченко ИА REGNUM
Склон горы Российская
Николай Михальченко ИА REGNUM
Экотропа Российская
Николай Михальченко ИА REGNUM
Перед началом маршрута

Но всё же любое путешествие по острову начинается со столицы — с Южно-Сахалинска. Приблизительно в 5 км от города расположена гора Российская. Высота Российской составляет всего 695 м над уровнем моря. Высота хороша прежде всего своей доступностью. Маршрут очень простой и подойдёт даже неопытным туристам.

Николай Михальченко ИА REGNUM
Указатель на гору Российскую
Николай Михальченко ИА REGNUM
Туман на горе Российская

Для выхода на маршрут необходимо подняться на подъемнике на самый верх горнолыжного курорта «Горный воздух» и оттуда выйти на восточный склон. Время подъёма на вершину займёт чуть более 2 часов.

Николай Михальченко ИА REGNUM
Подъёмник горнолыжного курорта «Горный воздух»
Николай Михальченко ИА REGNUM
На смотровой площадке
Николай Михальченко ИА REGNUM
Туман на горе Российская
Николай Михальченко ИА REGNUM
Туман на горе Российская
Николай Михальченко ИА REGNUM
Смотровая площадка
Николай Михальченко ИА REGNUM
Прохождение маршрута по горе Российская

Экотропа горы Российской необычайно живописна. Тропа ведёт вдоль соснового леса, склонов горы, заросших бамбуком и папоротником, встречаются участки с редкими краснокнижными видами растений.

Николай Михальченко ИА REGNUM
Сосновый лес
Николай Михальченко ИА REGNUM
Экотропа Российская
Николай Михальченко ИА REGNUM
Экотропа Российская
Николай Михальченко ИА REGNUM
Экотропа Российская
Николай Михальченко ИА REGNUM
Местами тропа заросшая
Николай Михальченко ИА REGNUM
Папоротник
Николай Михальченко ИА REGNUM
Жёлтая лилия
Николай Михальченко ИА REGNUM
Карликовые лилии
Николай Михальченко ИА REGNUM
Жёлтые лилии
Николай Михальченко ИА REGNUM
Флора и фауна горы Российская

В хорошую погоду с одной стороны горы открывается потрясающий вид на Южно-Сахалинск и Долину туристов. С другой стороны на пик Чехова — одну из двух высочайших вершин Сусунайского хребта.

Николай Михальченко ИА REGNUM
Туман на горе Российская
Николай Михальченко ИА REGNUM
Перекус
Николай Михальченко ИА REGNUM
На вершине горы Российская