Сахалин — крупнейший остров России. Природа Сахалина необычайно разнообразна и красива. Здесь живёт огромное количество животных и произрастают тысячи видов растений. Многие виды занесены в Красную книгу.

Николай Михальченко ИА REGNUM Туман поднимается над горой

Рельеф острова по большей части гористого типа: представлен средневысотными горами, низкогорьями и низменными равнинами. Наивысшая точка острова расположена в системе Восточно-Сахалинских гор — это гора Лопатина, высота которой около 1609 метров.

Николай Михальченко ИА REGNUM Склон горы Российская

Николай Михальченко ИА REGNUM Экотропа Российская

Николай Михальченко ИА REGNUM Перед началом маршрута

Но всё же любое путешествие по острову начинается со столицы — с Южно-Сахалинска. Приблизительно в 5 км от города расположена гора Российская. Высота Российской составляет всего 695 м над уровнем моря. Высота хороша прежде всего своей доступностью. Маршрут очень простой и подойдёт даже неопытным туристам.

Николай Михальченко ИА REGNUM Указатель на гору Российскую

Николай Михальченко ИА REGNUM Туман на горе Российская

Для выхода на маршрут необходимо подняться на подъемнике на самый верх горнолыжного курорта «Горный воздух» и оттуда выйти на восточный склон. Время подъёма на вершину займёт чуть более 2 часов.

Николай Михальченко ИА REGNUM Подъёмник горнолыжного курорта «Горный воздух»

Николай Михальченко ИА REGNUM На смотровой площадке

Николай Михальченко ИА REGNUM Туман на горе Российская

Николай Михальченко ИА REGNUM Туман на горе Российская

Николай Михальченко ИА REGNUM Смотровая площадка

Николай Михальченко ИА REGNUM Прохождение маршрута по горе Российская

Экотропа горы Российской необычайно живописна. Тропа ведёт вдоль соснового леса, склонов горы, заросших бамбуком и папоротником, встречаются участки с редкими краснокнижными видами растений.

Николай Михальченко ИА REGNUM Сосновый лес

Николай Михальченко ИА REGNUM Экотропа Российская

Николай Михальченко ИА REGNUM Экотропа Российская

Николай Михальченко ИА REGNUM Экотропа Российская

Николай Михальченко ИА REGNUM Местами тропа заросшая

Николай Михальченко ИА REGNUM Папоротник

Николай Михальченко ИА REGNUM Жёлтая лилия

Николай Михальченко ИА REGNUM Карликовые лилии

Николай Михальченко ИА REGNUM Жёлтые лилии

Николай Михальченко ИА REGNUM Флора и фауна горы Российская

В хорошую погоду с одной стороны горы открывается потрясающий вид на Южно-Сахалинск и Долину туристов. С другой стороны на пик Чехова — одну из двух высочайших вершин Сусунайского хребта.

Николай Михальченко ИА REGNUM Туман на горе Российская

Николай Михальченко ИА REGNUM Перекус