Жители и гости Санкт-Петербурга смогли в течение нескольких часов увидеть сразу три знаковые военные баталии разных времён. Корреспондент ИА REGNUM вместе с другими зрителями окунулся в атмосферу исторических сражений.

Реконструкции прошли 10 июля в Сампсониевском саду в рамках культурно-исторического фестиваля «За Россию и российское благочестие». Организатором фестиваля выступила администрация Выборгского района Петербурга.

Старт мероприятию дал выстрел из пушки «Фальконет». После него началась реконструкция первого сражения, схватки русских со шведами в Полтавской битве. Сцена этого исторического боя приурочена к 350-летию первого российского императора Петра I. Жители и гости города смогли увидеть, как молодой представитель династии Романовых ведёт своих преображенцев на бой с врагом и побеждает, утвердив превосходство России в Северной войне.

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкторы петровской эпохи

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкторы петровской эпохи

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкторы петровской эпохи

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкторы петровской эпохи

Вторым действием в этом путешествии во времени была битва Отечественной войны 1812 года. Зрители смогли оценить точность образов военных: актёры были в костюмах в стиле той эпохи. К выбору реквизита и оружия тоже подошли основательно.

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция Отечественной войны 1812 года

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция Отечественной войны 1812 года

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция Отечественной войны 1812 года

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция Отечественной войны 1812 года

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция Отечественной войны 1812 года

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция Отечественной войны 1812 года

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция Отечественной войны 1812 года

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция Отечественной войны 1812 года

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция Отечественной войны 1812 года

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители фестиваля

Финальным эпизодом стала реконструкция одного из сражений завершающей части Великой Отечественной войны. Петербуржцы и другие зрители смогли наблюдать победный бой советских войск с германскими нацистами в мае 1945 года в Чехословакии.

Дарья Драй ИА REGNUM Полевая кухня

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция Великой Отечественной войны, май 1945

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция Великой Отечественной войны, май 1945

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция Великой Отечественной войны, май 1945

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция Великой Отечественной войны, май 1945

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция Великой Отечественной войны, май 1945

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция Великой Отечественной войны, май 1945

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция Великой Отечественной войны, май 1945

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция Великой Отечественной войны, май 1945

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция Великой Отечественной войны, май 1945

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция Великой Отечественной войны, май 1945

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция Великой Отечественной войны, май 1945

Кроме этого для зрителей фестиваля подготовили в концертную программу: профессиональные исполнители, лауреаты различных конкурсов, а также самодеятельные творческие молодежные коллективы выступили на двух площадках.

Дарья Драй ИА REGNUM VI Культурно-исторический фестиваль «За Россию и российское благочестие»

Дарья Драй ИА REGNUM VI Культурно-исторический фестиваль «За Россию и российское благочестие»

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов на фестивале

Для более глубокого погружения в историю для гостей фестиваля работали интерактивные площадки и мастер-классы. Там желающие могли освоить различные промыслы и военное дело разных эпох, например, смогли сразить с соперником в рыцарском бою.

Дарья Драй ИА REGNUM VI Культурно-исторический фестиваль"За Россию и российское благочестие»

Дарья Драй ИА REGNUM VI Культурно-исторический фестиваль «За Россию и российское благочестие»

Дарья Драй ИА REGNUM VI Культурно-исторический фестиваль «За Россию и российское благочестие»

Дарья Драй ИА REGNUM Мастер-класс народного промысла на фестивале

Дарья Драй ИА REGNUM VI Культурно-исторический фестиваль «За Россию и российское благочестие»

Дарья Драй ИА REGNUM VI Культурно-исторический фестиваль «За Россию и российское благочестие»

Дарья Драй ИА REGNUM VI Культурно-исторический фестиваль «За Россию и российское благочестие»

Экскурсии для заинтересованных гостей провели профессиональные реконструкторы. Они рассказали о важных этапах в истории России. Для разнообразия программы организовали также викторины «Великий Петр I» и «Знаменательные даты России». Те, кто блеснул умом и эрудицией, получили призы.

Дарья Драй ИА REGNUM Интерактивные площадки на фестивале

Дарья Драй ИА REGNUM Интерактивные площадки на фестивале

Дарья Драй ИА REGNUM VI Культурно-исторический фестиваль «За Россию и российское благочестие»

Дарья Драй ИА REGNUM VI Культурно-исторический фестиваль «За Россию и российское благочестие»

Отметим, что исторический фестиваль «За Россию и российское благочестие» проходит в Петербурге с 2015 года. Из-за своего масштаба он каждый раз привлекает к себе неравнодушных к истории, военным сражениям и их реконструкциям.