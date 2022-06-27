Мамаев курган является знаковым и символичным местом для современной России и в первую очередь для Волгограда. Именно здесь в результате ожесточенных боев 1942–1943 годов удалось отстоять судьбу города и Сталинградской битвы, которая стала судьбоносной не только для России, но и для всей Европы.

Василий Иванов ИА REGNUM Общий вид на мемориальный комплекс Мамаев курган и Волгу

Василий Иванов ИА REGNUM Монумент «Память поколений»

Василий Иванов ИА REGNUM Начало подъема на Мамаев курган

Василий Иванов ИА REGNUM Аллея пирамидальных тополей

Василий Иванов ИА REGNUM Аллея пирамидальных тополей

Василий Иванов ИА REGNUM Монумент «Стоять насмерть»

Название «Мамаев курган» это место получило еще задолго до сталинградских боев. По легенде, во времена Золотой Орды на вершине в окрестностях тогдашней столицы Орды Сарай Берке по приказу хана Мамая дежурство вел дозор. С высоты открывались окрестности Волги и Заволжья. Однако вплоть до сентября 1942 года на высоте исторически значимых боев не происходило.

Василий Иванов ИА REGNUM Монумент «Только вперед»

Василий Иванов ИА REGNUM Монумент «Только вперед»

Василий Иванов ИА REGNUM Вид в сторону Волги

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на Мамаев курган

Василий Иванов ИА REGNUM Монумент «Ни шагу назад»

В разгар Сталинградской битвы немецкие захватчики неоднократно пытались овладеть вершиной. В военных сводках она называлась «Высота 102.0». Оттуда просматривались городские улицы, дома и заводы, а также Заволжье, где располагались советские войска и была организована переправа. За время сталинградских боев Мамаев курган множество раз переходил из рук советских солдат в руки захватчика, бои за вершину могли длиться сутками, унося тысячи жизней ежедневно. 135 дней и ночей курган пробыл в огне войны. 26 января 1943 года был совершен решающий штурм высоты, который дал советским войскам разделить немецкую армию и устремиться в наступление.

Василий Иванов ИА REGNUM Стена-знамя

Василий Иванов ИА REGNUM Монумент «Командир»

Василий Иванов ИА REGNUM Родина-мать

Василий Иванов ИА REGNUM Могила Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова

Строительство ныне известного мемориального комплекса в память о павших воинах-защитниках Сталинграда началось в 1959 году и было завершено в 1967 году. От подножья восточного склона к вершине ведут 200 ступеней, символизируя каждый день Сталинградской битвы.

Василий Иванов ИА REGNUM Барельефная стена «Партия Ленина»

Василий Иванов ИА REGNUM Вход в зал воинской славы

Василий Иванов ИА REGNUM Хотели увидеть Волгу

Василий Иванов ИА REGNUM Сталинградская битва

Василий Иванов ИА REGNUM У входа в зал воинской славы

Василий Иванов ИА REGNUM Зал воинской славы

Василий Иванов ИА REGNUM Вечный огонь

Василий Иванов ИА REGNUM Зал воинской славы

Василий Иванов ИА REGNUM Смена почетного караула

Василий Иванов ИА REGNUM Почетный караул у Вечного огня

Василий Иванов ИА REGNUM Зал воинской славы

Центральным и самым известным фрагментом мемориального комплекса является «Родина-мать зовет!» — образ женщины, призывающей сынов Отечества подняться на защиту Родины от захватчиков. Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и монумент «Родина-мать зовет!» включены в список семи чудес России.

Василий Иванов ИА REGNUM Родина-мать

Василий Иванов ИА REGNUM Родина-мать

Василий Иванов ИА REGNUM Родина-мать

Василий Иванов ИА REGNUM Монумент «Скорбящая мать»

Василий Иванов ИА REGNUM Всехсвятская церковь