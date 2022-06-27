Мамаев курган: место силы Волгограда — фоторепортаж
Мамаев курган является знаковым и символичным местом для современной России и в первую очередь для Волгограда. Именно здесь в результате ожесточенных боев 1942–1943 годов удалось отстоять судьбу города и Сталинградской битвы, которая стала судьбоносной не только для России, но и для всей Европы.
Название «Мамаев курган» это место получило еще задолго до сталинградских боев. По легенде, во времена Золотой Орды на вершине в окрестностях тогдашней столицы Орды Сарай Берке по приказу хана Мамая дежурство вел дозор. С высоты открывались окрестности Волги и Заволжья. Однако вплоть до сентября 1942 года на высоте исторически значимых боев не происходило.
В разгар Сталинградской битвы немецкие захватчики неоднократно пытались овладеть вершиной. В военных сводках она называлась «Высота 102.0». Оттуда просматривались городские улицы, дома и заводы, а также Заволжье, где располагались советские войска и была организована переправа. За время сталинградских боев Мамаев курган множество раз переходил из рук советских солдат в руки захватчика, бои за вершину могли длиться сутками, унося тысячи жизней ежедневно. 135 дней и ночей курган пробыл в огне войны. 26 января 1943 года был совершен решающий штурм высоты, который дал советским войскам разделить немецкую армию и устремиться в наступление.
Строительство ныне известного мемориального комплекса в память о павших воинах-защитниках Сталинграда началось в 1959 году и было завершено в 1967 году. От подножья восточного склона к вершине ведут 200 ступеней, символизируя каждый день Сталинградской битвы.
Центральным и самым известным фрагментом мемориального комплекса является «Родина-мать зовет!» — образ женщины, призывающей сынов Отечества подняться на защиту Родины от захватчиков. Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и монумент «Родина-мать зовет!» включены в список семи чудес России.