На Дворцовой площади Санкт-Петербурга вечером 26 апреля состоялась первая репетиция военного парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В тренировке были задействованы 28 пеших парадных расчетов воинских частей и учебных заведений Санкт-Петербургского гарнизона, а также боевая и транспортная авиация. Репетиция с участием наземной техники пройдет через несколько дней.

Дарья Драй ИА REGNUM Почетный караул во время репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Как отметили в пресс-службе Западного военного округа, 9 мая на главную площадь Северной столицы выйдут более 4,1 тыс. человек, более 80 единиц вооружения и военной техники, а в воздушной части парада будут участвовать 30 летательных аппаратов.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие отрабатывают строевые приемы и слаженность действий при прохождении торжественным маршем во время репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Нахимовцы во время репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Почетный караул во время репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие во время репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие отрабатывают строевые приемы и слаженность действий при прохождении торжественным маршем во время репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

В ходе сегодняшней репетиции участники парада отработали строевые приёмы и слаженность при прохождении торжественным маршем в составе парадных коробок, а также действия в соответствии с ритуалом проведения парада.

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие отрабатывают строевые приемы и слаженность действий при прохождении торжественным маршем во время репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие во время репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие отрабатывают строевые приемы и слаженность действий при прохождении торжественным маршем во время репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие отрабатывают строевые приемы и слаженность действий при прохождении торжественным маршем во время репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие во время репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Девушки-полицейские на репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция парада Победы в Санкт-Петербурге

В небе над центром Санкт-Петербурга в парадном строю прошли экипажи армейской, оперативно-тактической и военно-транспортной авиации ЗВО. В воздушной части парада примут участие лётчики с аэродромов Ленинградской, Псковской, Тверской областей и Республики Карелия.

Дарья Драй ИА REGNUM Самолет Ту-134 во время репетиции парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушная часть репетиции парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Самолет Ту-134 во время репетиции парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-26 во время репетиции парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Самолет Ту-134 во время репетиции парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Возглавит воздушный парад самый большой в мире транспортный вертолет Ми-26Т. Экипажи армейской авиации готовятся к параду на вертолетах Ка-52, Ми-28, Ми-8. Военно-транспортная авиация будет представлена самолетами Ан-26, Ан-12 и Ту-134. Оперативно-тактическая авиация покажет себя на многоцелевых истребителях Су-30СМ, истребителях-перехватчиках дальнего действия МиГ-31, истребителях-бомбардировщиках Су-34 и сверхманевренных истребителях с изменяемым вектором тяги Су-35.