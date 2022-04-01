Выставка театральной графики Ирины Штенберг, приуроченная к 180-летию классической редакции пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор», открылась в Москве в галерейном центре «Артефакт» на Пречистенке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Кроме того, на выставке представлена коллекция фарфоровых статуэток «Ревизор», выпущенная на Ленинградском фарфоровом заводе к 110-летию постановки. Организаторы также дополнили выставку книжными иллюстрациями и представили афиши к одноименным спектаклям и фильмам разных лет.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Эскиз 1951 года. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Марья Андреевна.1938. Эскиз

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Театральную графику Ирины Штенберг отличает целостность образов и тщательная проработка характеров, отражающая психологию каждого персонажа пьесы. Эти эскизы больше напоминают книжные иллюстрации, чем привычные рисунки костюмов к спектаклю.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Купцы. 1938. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости. 1938. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бобчинский и Добчинский. 1938. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Земляника. Эскиз 1938. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

«Мы смотрим на ее эскизы и очень ярко представляем себе каждого героя комедии Гоголя, будто перед нами портрет реального человека. В этом заключается магия Ирины Штенберг как театрального художника и мастерство ее как живописца», — отмечает Елена Зенина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости.1938. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Холопов. 1951. Эскиз. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ляпкин-Тяпкин. 1951 Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Почтмейстер. 1951. Эскиз. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хлестаков. 1951. Эскиз. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бобчинский и Добчинский. 1951. Эскиз. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Х. И. Гибнер (уездный лекарь) 1938. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь родился 1 апреля 1809 года. Свою известную комедию «Ревизор» он написал в 1835 году. Впервые работа была опубликована в 1836 году. Вторая редакция произведения относится к 1842 году, тогда же и были внесены автором окончательные правки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Разные издания, обложка «Ревизора» разных лет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Ревизор». Афиша. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Ревизор». Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие выставки театральной графики «Ревизор»

Выставка проходит в Москве до 22 апреля 2022 года в Галерее «Артефакт» по адресу: улица Пречистенка, дом 30/2.