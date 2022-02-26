В Южно-Сахалинске на льду реки Найба прошёл ежегодный фестиваль любителей зимней рыбалки «Сахалинский лёд».

Николай Михальченко ИА REGNUM Фестиваль «Сахалинский лёд» прошёл на реке Найба

Николай Михальченко ИА REGNUM Фестиваль любителей зимней рыбалки «Сахалинский лёд»

Николай Михальченко ИА REGNUM Фестиваль ежегодно собирает сотни гостей

Николай Михальченко ИА REGNUM В этом году фестиваль собрал более 700 участников

В соревнованиях приняло участие 178 команд из разных регионов России, в том числе из Бурятии, Владивостока, Иркутска, что в общей сложности составило 712 человек.

Николай Михальченко ИА REGNUM Фестиваль «Сахалинский лёд»

Николай Михальченко ИА REGNUM Отметки для бурения лунок

Николай Михальченко ИА REGNUM Бурение лунки

Главное условие состязания — поймать как можно больше наваги. Победители «Сахалинского льда» получили от организаторов ценные призы, главной же наградой стал квадроцикл. Фестиваль ежегодно собирает большое число гостей и рыбаков.

Николай Михальченко ИА REGNUM Участник соревнований

Николай Михальченко ИА REGNUM Участница соревнований

Николай Михальченко ИА REGNUM Фестиваль «Сахалинский лёд»

Николай Михальченко ИА REGNUM Участник соревнований

Николай Михальченко ИА REGNUM Участник соревнований

Николай Михальченко ИА REGNUM Улов

Николай Михальченко ИА REGNUM Участница соревнований

Николай Михальченко ИА REGNUM Лунка

Николай Михальченко ИА REGNUM Улов

Николай Михальченко ИА REGNUM Фестиваль «Сахалинский лёд»

Николай Михальченко ИА REGNUM Фестиваль «Сахалинский лёд»

Николай Михальченко ИА REGNUM Фестиваль «Сахалинский лёд»

«Сахалинский лёд» по праву можно ввести в ранг событийного туризма, так как мероприятие является знаковым для региона. В этом году его посетило свыше 50 туристов. Но в будущем это цифра увеличится. Также, благодаря инициативе наших туроператоров, фестиваль обрастает дополнительными активностями, что делает его интересным не только для участников соревнования, но и гостей, приехавших получить яркие эмоции от праздника», — прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артём Лазарев.

Николай Михальченко ИА REGNUM Палатка для зимней рыбалки

Николай Михальченко ИА REGNUM Фестиваль «Сахалинский лёд»

Николай Михальченко ИА REGNUM Фестиваль «Сахалинский лёд»

Николай Михальченко ИА REGNUM Фестиваль «Сахалинский лёд»

Николай Михальченко ИА REGNUM Участник соревнований

Николай Михальченко ИА REGNUM Участник соревнований

Николай Михальченко ИА REGNUM Улов

Николай Михальченко ИА REGNUM Фестиваль «Сахалинский лёд»

Николай Михальченко ИА REGNUM Фестиваль «Сахалинский лёд»

Мероприятие «Сахалинский лёд» проводится при поддержке Федерального агентства по рыболовству, правительства Сахалинской области, министерства туризма Сахалинской области, агентства по рыболовству Сахалинской области, Сахалинского регионального союза туроператоров, ассоциации рыбопромышленных предприятий региона, администрации Долинского района.

Николай Михальченко ИА REGNUM Праздничный концерт

Николай Михальченко ИА REGNUM Памятные медали

Николай Михальченко ИА REGNUM Участники соревнований