Лявля не только красивое место на склонах широкого оврага, где течет речка, но и значительное историческое место Русского Севера. Здесь в 14-м веке новгородская посадница Анастасия на месте захоронения своего брата Стефана основала Успенский мужской монастырь. Он один из старейших, если не старейший, в Архангельской области. В 1340 году великий князь Московский Иван I Калита пожаловал обители Евангелие, названное позднее по имени монастыря, в библиотеке которого оно хранилось, Сийским. Или Сийским 1340 года, так как есть второе, великолепное Сийское Евангелие 1693 года.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Лявля – историческое место Русского Севера

Владимир Станулевич ИА REGNUM В 14-м веке здесь был основан Успенский монастырь

Владимир Станулевич ИА REGNUM От него осталась единственная постройка – Никольская деревянная церковь

Владимир Станулевич ИА REGNUM Она построена в 1584 году и является ровесницей Архангельска

Владимир Станулевич ИА REGNUM Никольская церковь построена по классической для Севера схеме – шатер на восьмерике, восьмерик на четверике

Евангелие-апракос 1340 года — самая старая московская рукопись, размером в лист, написана на пергаменте прямым уставом и украшена одной заставкой и двумя миниатюрами. Одна миниатюра изображает поклонение волхвов Богородице, вторая — Христа с апостолами.

Евангелие сохранило имена переписчиков, дьяков Мелентия и Прокоши, и художника, оставившего свое имя в надписи на орнаменте: «Господи, помози многогрешному Иоанну написати ми заставицу сик». Рукопись содержит месяцеслов, где месяцы, кроме современных теперь римских названий, имеют и названия славянские — рюин, листопад, студный и т. д. На последнем листе автор сообщает, что рукопись написана в 6847 году «во граде Москве», «повелениемъ рабомъ Божиимъ Ананиею черньцемъ» — московским великим князем Иваном Калитой, принявшим постриг в последний год своей жизни и отправившимся «на Двину ко святей Богородици».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Церковь, по легенде, поставлена на месте могилы брата новгородской посадницы Анастасии Стефана

Владимир Станулевич ИА REGNUM Об этом гласят полустершиеся слова над входом в церковь

Владимир Станулевич ИА REGNUM Слова эти уже не разобрать

Владимир Станулевич ИА REGNUM Бревна храма настолько сгнили еще в 19-м веке, что храм тогда собрались разобрать

Когда Лявленский монастырь в 1633 году приписали к Антониево-Сийской обители, Евангелие увезли в Сию. Передача монастыря под власть Сии сопровождалась скандалом. В 1632 году священник из Неноксы Павел Кочуров испросил у царя Михаила Федоровича грамоту на дозволение служить ему в Лявле в церкви, якобы пустующей. А что здесь находится монастырь, скрыл, а братию выгнал. Настоятель монастыря Иов с братией обратились к царю, что «поп Павел взял грамоту на служение ложно», и теперь старцы «ходят между двор, помирают голодною смертью, на покаяние придти и погребсти некому». Старцы просили направить им в помощь монаха Сийского монастыря, а «попу Павлу быти у них не велеть». Так Лявля стала вотчиной Сийской обители.

Владимир Станулевич ИА REGNUM В иконостасе Успенской церкви в Лявле 70 икон

Владимир Станулевич ИА REGNUM Звонница Успенской церкви

Владимир Станулевич ИА REGNUM Купол Успенской церкви в Лявле

Владимир Станулевич ИА REGNUM Поблизости от деревянной — Успенская каменная церковь 1894 года постройки

Владимир Станулевич ИА REGNUM С колокольни можно обозреть все Лявлинское урочище. На его противоположном берегу Лявленский Иоанно- Богословский женский монастырь, основанный в 1994 году

Владимир Станулевич ИА REGNUM Памятный крест на месте основания Лявленского монастыря

Единственное строение, оставшееся от древнего монастыря, — Никольская церковь 1584 года постройки. Это старейший деревянный храм России. С Никольской церковью, под которой, по легенде, находится могила брата посадницы Анастасия Стефана, связана еще одна история — к 1844 году она пришла в ветхость, ее собирались снести. Храм посетил архангельский военный губернатор маркиз Траверсе и решил отремонтировать за свой счет. О причинах такого решения можно гадать, говорили, что поводом к нему стали болезнь его сына и видение жене маркиза, что сын выздоровеет, если будет отремонтирована церковь в Лявле.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Вид Лявлинского урочища от Иоанновского монастыря

Владимир Станулевич ИА REGNUM Главный храм женской обители – Иоаннобогословский

При советской власти в церкви было отделение пересыльного лагеря ГУЛАГа и склад воинской части. Сейчас церковь на балансе музея деревянного зодчества «Малые Корелы», и, судя по ее ухудшающемуся состоянию, у музея не хватает средств на ее реставрацию и даже противоаварийные работы.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Храм новомучеников и исповедников российских