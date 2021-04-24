Вишневый сад. Комедия. Фоторепортаж
В Театре на Таганке состоялась премьера спектакля «Вишневый сад. Комедия» в постановке режиссера Юрия Муравицкого. Фоторепортаж ИА REGNUM из театра.
«Вишневый сад» Антона Чехова написан более ста лет назад, в 1903 году. Спектакль ставили много раз. Современное переосмысление драматических текстов набирает обороты в театре на Таганке. Режиссер в новой постановке разрушает стереотипы, противопоставляя эстрадную стилистику высокой трагедии.
«Для меня это прежде всего продолжение исследования драматургии Чехова, специфики его юмора»,— говорит о своей постановке режиссер. Он видит Чехова как живого, язвительного и саркастического автора.
«Мы играем в открытую — делаем спектакль про то, как все мы пытаемся преодолеть эту самую «чеховскую тоску», в которую каждый раз неизбежно проваливаемся»,— отмечает он.
В спектакле принимают участие артисты разных поколений. Для некоторых актеров этот «Вишневый сад» — не первый спектакль. Любовь Селютина играла роль Вари в постановке Анатолия Эфроса, Алексей Гришин — роль Леонида Андреевича Гаева в постановке Андрея Кончаловского, Ирина Апексимова — роль Шарлотты Ивановны в спектакле Эймунтаса Някрошюса.
Также в нем играют Сергей Векслер, Александр Резалин, Роман Колотухин, Антон Ануров, Павел Левкин, Надежда Флерова, Сергей Ушаков и другие. В этой постановке роль Раневской играет Ирина Апексимова.
Премьера спектакля прошла 23 и 24 апреля в Театре на Таганке.