В деревне Захарово Одинцовского района Московской области прошло празднование Масленицы. Более 16 тысяч гостей собрались в Подмосковье, чтобы проводить зиму.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы. Артисты в костюмах

Гостей из Москвы привез масленичный поезд, где артисты и музыканты развлекали пассажиров и угощали блинами.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово. Музыканты и артисты

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово. Артисты развлекают гостей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово. Артисты поют и играют на инструментах

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово. Пассажиров поезда угощают блинами

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово. Выступление артистов перед пассажирами. Едем на Масленицу!

На Масленице в Захарово десятки творческих коллективов встречали весну. Зима не уступала права: то начинался снегопад, то шёл дождь.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны. Артисты и гости праздника

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны. Шумное народное веселье

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы. Артисты выносят главное масленичое чучело

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы. Артисты и дети в костюмах

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы. Артисты в костюмах

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Девушка-лоточница на празднике

На Пушкинской поляне гостей развлекали ряженые. На тематических площадках было организовано много развлечений для всех возрастов: можно было стрелять из лука и перетягивать канат, метать копье или валенки, заняться кузнечным делом или попробовать себя в роли звонаря, забраться на столб или покататься на санках.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Ряженые пришли на прездник

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Ряженые спускаются с горы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Фото с ряжеными чертями

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Фото с ряжеными чертями

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Масленичные куколки

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Масленичные куколки

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Лазание на столб

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Игра на колоколах

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Битва сеном

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обучение кузнечному делу

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обучение кузнечному делу

Весь праздник на сцене выступали местные фольклорные коллективы. Также можно было послушать дуэт братьев Бондаренко на баянах, группу «После 11». С главным концертным номером, которого с нетерпением ждали слушатели, выступила Надежда Бабкина и коллектив «Русская песня».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление Надежды Бабкиной и театра «Русская песня»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление Надежды Бабкиной и театра «Русская песня»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление Надежды Бабкиной и театра «Русская песня»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление Надежды Бабкиной и театра «Русская песня»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление дуэта братьев Бондаренко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Гости Масленицы гуляют

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. На концерте, фото на память

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Фото на память

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. На выступлении Надежды Бабкиной

На Масленице работала большая ярмарка и кухня, где гости могли попробовать и приобрести традиционные угощения.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Самовар и баранки

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Хлебные угощения на празднике

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Плов в большом казане для гостей