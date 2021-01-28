Самая высокая, 45-метровая, деревянная церковь России стоит в Пияле
В 100 километрах на юг от города Онеги, что в Архангельской области, в деревне Пияла, стоит самый высокий в России деревянный храм. Его высота 45 метров. В 1654 году, когда храм завершили, прошла коронация Людовика XIV, делегаты Переяславской Рады от имени украинского народа присягнули царю Алексею Михайловичу, в Москве прошел собор духовенства одобривший никоновские реформы, начался церковный раскол.
В «Кратком историческом описании церквей и приходов Архангельской епархии» сказано: «Пияльский приход расположен по обоим берегам реки Онеги… В состав его входят 7 деревень… Время образования прихода неизвестно. Но за древность его говорят уже самые храмы приходские, из которых один Вознесенский… построен в 1654 г. и другой, однопрестольный, в честь св. Климента, папы Римского — в 1685 г. Несмотря на такую древность, храмы эти еще прочны благодаря ремонтировкам Вознесенского в 1882 г. на средства санкт-петербургского купца Михаила Чебарова, а Климентовского — в 1890 г. на средства крестьянина Малыгина. Утварью нынешние храмы нескудны». Рядом с ними на берегу реки стоит колокольня 1700 года постройки.
1 августа 1966 года церковь святого Климента сгорела от шаровой молнии залетевшей в алтарь.
В 2017 году, после полуторавекового перерыва, восстановление пияльских храмов продолжилось. Благодаря местной жительнице Любови Сусевой, 12 лет писавшей во все инстанции, потомку местного священника, петербургскому адвокату Кириллу Карамышеву, руководителю областной инспекции по охране памятников истории и культуры Анне Ивченко, проект реставрации вошел в планы Минкульта РФ на 2017−2018 год. Реставраторы, не передвигая памятник, провели археологические раскопки, изготовили монолитный фундамент и «загримировали» его под грунт, выпрямили колокольню.
Есть надежды, что известная волонтерская организация «Общее Дело» проведет здесь противоаварийные работы и спасет церковь — как спасла Владимирский храм в онежском Подпорожье. Маловероятно, но не исключено, что самую высокую деревянную церковь России заметит руководство Архангельской области и направит заявку на реставрацию в Министерство культуры России. Если это не получится, то возможно нестандартное решение — передать церковь на баланс музея деревянного зодчества «Малые Корелы» и, оставив в Пияле, отреставрировать «самую высокую» по смете музея, как это делается с храмами села Неноксы.