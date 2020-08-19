Без лошади человеческая цивилизация развивалась бы совсем иначе. В каждом языке для лошади есть множество синонимов, даже без учета масти — конь, кобыла, скакун, кляча, мерин или просто лошадка. На протяжении веков лошадь была надежным и часто единственным помощником человека. Книжка про лошадь (художник А. Н. Комаров]. — 2-е изд. — Москва: Изд. Г.Ф. Мириманова, 1928. — 10 с.) в 10 рисунках расскажет о том, как человеку было бы плохо без лошади.

Национальная электронная детская библиотека Книжка про лошадь / художник А. Н. Комаров].- 2-е изд.- Москва : Изд. Г.Ф. Мириманова, 1928.- 10 с

Существование целых народов зависело от лошадей. Лошади пахали, воевали, возили. В результате лошади привезли цивилизацию к отметке, когда реальная необходимость в лошади отпала.

Лошадь

Сейчас лошадь воспринимается больше как дорогое развлечение. Мы встречаем лошадей на спортивных аренах и аренах цирков, пони стали непременным атрибутом парков. Но в память о роли лошади мощность самых современных автомобильных двигателей измеряется в лошадиных силах. Как раз об этом расскажет диафильм Лошадиная сила / Гальперштейн Г.; Худож. Беньяминсон Э. — Москва: Диафильм, 1984. — 1 дф. (42 кд.)

Люди продолжают радоваться при виде лошади, ведь они не просто служили человеку, а были и остаются нашими друзьями. А на Земле еще есть места, куда можно добраться только верхом.

Лошади стали героями множества литературных произведений. В некоторых они играют главную роль (Холстомер, Черный красавчик), в других — вспомогательную (Три мушкетера, Приключения Мюнхаузена, Бег, Всадник без головы). Имена реальных и вымышленных лошадей стали нарицательными (Буцефал — мощный конь, Россинант — дряхлая кляча). Английский писатель Дик Фрэнсис все детективы строит вокруг событий, связанных с лошадьми, скачками, ипподромами. Его рассказ «Фаворит» входил в сборник «Английский детектив» 80-х годов издания.

Национальная электронная детская библиотека Скотный двор / изд. П. П. Щеглова.- Москва : типо-лит. И. Е. Ермакова, 1897.- 16 с

Национальная электронная детская библиотека Скотный двор / изд. П. П. Щеглова.- Москва : типо-лит. И. Е. Ермакова, 1897.- 16 с

Как вы уже поняли, в коллекции НЭДБ есть много разных книг и диафильмов о лошадях. Книга Скотный двор / изд. П. П. Щеглова. — Москва: типо-лит. И. Е. Ермакова, 1897. — 16 с. и диафильм Наши помощники / Г. Снегирев; Худож. Эйгес А. — Москва: Диафильм, 1967. — 1 дф. (43 кд.) рассказывают о домашних животных, но на первом месте — лошадь.

Национальная электронная детская библиотека Наши помощники / Г. Снегирев; Худож. Эйгес А.- Москва : Диафильм, 1967.- 1 дф. (43 кд.)

О разных породах лошадей расскажет документальный диафильм Серые, гнедые, вороные / В. Рындин. — Москва: Диафильм, 1986. — 1 дф. (46 кд.)

Сокол в небе без крыльев бессилен.Немощен человек на земле без коня.

Национальная электронная детская библиотека Серые, гнедые, вороные / В. Рындин.- Москва : Диафильм, 1986.- 1 дф. (46 кд.)

Национальная электронная детская библиотека Серые, гнедые, вороные / В. Рындин.- Москва : Диафильм, 1986.- 1 дф. (46 кд.)

В войну особенно проявляется связь между конем и человеком, их жизни зависят друг от друга, связь превращается в настоящую дружбу. Про лошадей на войне смотрите диафильмы Чёрт / Н. Тихонов; худож. Б. Малинковский. — Москва: Диафильм, 1979. — 1 дф. (45 кд.) и Гнедок и Серый / В. Коржиков; худож. Б. Гущин. — Москва: Диафильм, 1976. — 1 дф. (46 кд.)

Национальная электронная детская библиотека Чёрт / Н. Тихонов; худож. Б. Малинковский.- Москва : Диафильм, 1979.- 1 дф. (45 кд.)

Национальная электронная детская библиотека Гнедок и Серый / В. Коржиков; худож. Б. Гущин.- Москва : Диафильм, 1976.- 1 дф. (46 кд.)

Конечно же, игрушечные лошади ждут самых маленьких читателей в стихах таких известных поэтов как Маяковский, Маршак, Барто.

Сын отцу твердил раз триста,за покупкою гоня:— Я расту кавалеристом,.Подавай, отец, коня!Конь-огонь / В. Маяковский; рис. В.Конашевича. — Москва: Детиздат, 1940. — 12 с.

Национальная электронная детская библиотека Конь-огонь / В. Маяковский; рис. В.Конашевича.- Москва : Детиздат, 1940.- 12 с

Национальная электронная детская библиотека Конь-огонь / В. Маяковский; рис. В.Конашевича.- Москва : Детиздат, 1940.- 12 с

Читателям повзрослее будет интересно почитать давно забытые рассказы, вышедшие в 20−30-х годах прошлого века:

Вертунок / рассказ В. Воинова; рис. А. Комарова. — Москва: Издание Г.Ф.Мириманова, 1925. — 24 с.

Национальная электронная детская библиотека Вертунок / рассказ В. Воинова; рис. А. Комарова.- Москва : Издание Г.Ф.Мириманова, 1925.- 24 с

Лошадь Василия Дмитриевича / В. П. Абрамова-Калицкая; рисунки художника А. Топикова. — 2-е изд. — Москва: Издание Г.Ф. Мириманова, 1928. — 21 с.

Национальная электронная детская библиотека Лошадь Василия Дмитриевича / В. П. Абрамова-Калицкая; рисунки художника А. Топикова.- 2-е изд.- Москва : Издание Г.Ф. Мириманова, 1928.- 21 с

Национальная электронная детская библиотека Лошадь Василия Дмитриевича / В. П. Абрамова-Калицкая; рисунки художника А. Топикова.- 2-е изд.- Москва : Издание Г.Ф. Мириманова, 1928.- 21 с

И еще много разных историй в диафильмах, книгах, журналах, которые можно найти, просто набрав в поисковой строке «лошадь» или «конь».