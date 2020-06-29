В подмосковной Балашихе стоимость сезонных овощей и фруктов разнится в пределах нескольких десятков рублей в зависимости от точки продажи. Самые высокие цены можно обнаружить на продуктовых рынках, самые низкие — в овощных палатках и крупных сетевых магазинах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В гипермаркете «Лента» абрикосы можно приобрести по цене от 119 до 130 рублей, килограмм черешни обойдется в 270 рублей, нектаринов — в 100 рублей, персиков в 120−130 рублей, яблок — от 140 до 180 рублей, груш — от 120. Минимальная стоимость килограмма белокочанной составляет 22 рубля, крымских томатов — 200 рублей, огурцов — от 38 до 80 рублей, картофеля — от 60 до 70 рублей.

В овощных палатках можно найти помидоры за 140−180 рублей, огурцы — за 110−160 рублей, яблоки — за 120−165 рублей, картофель — за 49 рублей, абрикосы — за 115−180 рублей, персики — за 140−350 рублей, капусту — за 30 рублей, черешню — за 220−280 рублей.

В магазинах сети «Дикси» стоимость килограмма яблок составляет от 123,69 до 160 рублей, огурцов — от 74 до 100 рублей. В магазинах сети «Магнит"можно приобрести яблоки за 134−174 рубля, абрикосы — за 97 рублей, персики — за 130 рублей, нектарины — за 130 рублей, капусту — за 28 рублей, картофель — за 35 рублей, огурцы — за 50 рублей.

На крытом рынке килограмм липецких яблок нового урожая стоит 160 рублей, килограмм огурцов — от 120 до 160 рублей, помидоров — от 149 до 160 рублей, абрикосов — от 150 рублей, персиков — 350 рублей, картофеля нового урожая — 150 рублей, молодой капусты — 50 рублей.

В магазинах сети «Пятёрочка» килограмм персиков предлагают со скидкой за 119,99 рубля, килограмм нектаринов за 139,99 рубля, абрикосов — за 129,99 рубля, яблок — от 110 до 160 рублей, огурцы — от 68 рублей, томаты — от 85 рублей до 200 рублей, картофель — от 34 до 60 рублей.

В гастрономе «Народный» килограмм огурцов можно приобрести по цене от 70 до 160 рублей, помидоров — от 100 до 175 рублей, яблок — от 190 рублей, картофеля — за 45 рублей, капусты — за 28 рублей.