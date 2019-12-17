В Москве у стен Кремля возле Главного универсального магазина (ГУМ) открылась новогодняя ярмарка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Дарья Антонова ИА REGNUM ГУМ-Ярмарка на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодняя ярмарка у ГУМа

Дарья Антонова ИА REGNUM ГУМ-Ярмарка на Красной площади

В этом году торгово-развлекательный объект стал самым большим за всю историю. Ярмарочные домики разместили от Исторического музея до улицы Ильинки. Всего их численность составила 63 объекта.

Дарья Антонова ИА REGNUM ГУМ-Ярмарка на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM ГУМ-Ярмарка на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM ГУМ-Ярмарка на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Карусель

При этом основной темой оформления ярмарки стал сюжет передачи «Спокойной ночи, малыши!». Эта же тема будет представлена в развлекательной программе, которая будет организована на ярмарке. Также в выходные и праздничные дни для посетителей будут организованы представления с участием народного ансамбля «Услада», театра кукол «Балаган», акробатов и ходулистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM ГУМ-Ярмарка на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM ГУМ-Ярмарка на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Карусель

Дарья Антонова ИА REGNUM ГУМ-Ярмарка на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM ГУМ-Ярмарка на Красной площади