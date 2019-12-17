У стен Кремля в Москве открылась новогодняя ярмарка
17 декабря 2019
В Москве у стен Кремля возле Главного универсального магазина (ГУМ) открылась новогодняя ярмарка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.
Дарья Антонова ИА REGNUM
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова ИА REGNUM
Новогодняя ярмарка у ГУМа
Дарья Антонова ИА REGNUM
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
В этом году торгово-развлекательный объект стал самым большим за всю историю. Ярмарочные домики разместили от Исторического музея до улицы Ильинки. Всего их численность составила 63 объекта.
Дарья Антонова ИА REGNUM
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова ИА REGNUM
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова ИА REGNUM
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова ИА REGNUM
Карусель
При этом основной темой оформления ярмарки стал сюжет передачи «Спокойной ночи, малыши!». Эта же тема будет представлена в развлекательной программе, которая будет организована на ярмарке. Также в выходные и праздничные дни для посетителей будут организованы представления с участием народного ансамбля «Услада», театра кукол «Балаган», акробатов и ходулистов.
Дарья Антонова ИА REGNUM
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова ИА REGNUM
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова ИА REGNUM
Карусель
Дарья Антонова ИА REGNUM
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова ИА REGNUM
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова ИА REGNUM
Ярмарочный домик