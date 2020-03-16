Новый тип коронавируса COVID-19 продолжает распространяться по миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 года объявила о пандемии COVID-19.

Страны идут на беспрецедентные меры: карантин, остановку работы школ, детских садов, других учреждений.

Работодатели по возможности переводят своих сотрудников на работу из дома. Люди опустошили магазины, готовясь к карантину.

Медики и система здравоохрения в целом готовятся к наплыву заболевших.

Какова цена чрезвычайных мер и социальные последствия? Как за считанные дни перейти на дистанционный режим работы и столько это стоит — в трансляции ИА REGNUM.