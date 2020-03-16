Всех рабочих рудника «Купол» на Чукотке проверят на коронавирус
Десять специалистов выехали на «Купол», чтобы взять анализы у всех работников рудника.
Нехватки продуктов из-за коронавируса в Грузии не будет — глава минсельхоза
Несмотря на ограничения, введенные в Грузии для нераспространения коронавируса COVID-19, нехватки продовольствия в стране не будет. Такое заявление сделал 15 марта министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили перед журналистами, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».
Новосибирский губернатор сообщил о мерах борьбы с коронавирусом в регионе
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 16 марта, подписал распоряжение о противодействии завозу и распространению коронавируса на территории региона.
Министерство образования области должно провести оценку школ и вузов, которые смогут перейти на дистанционное обучение. Травников назвал целесообразным и разрешение на свободное посещение школ, по усмотрению родителей.
Вузы Петербурга обменяются онлайн-курсами и обсудят переход на «удалёнку»
Высшие учебные заведения Санкт-Петербурга и Ленобласти договорились координировать подготовку к возможному переходу на дистанционную форму обучения по ряду направлений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Также вузы решили обмениваться друг с другом онлайн-курсами.
300 млрд рублей — такова стоимость антикризисного плана правительства, сообщает газета «Ведомости». Обсуждаются налоговые каникулы для бизнеса, поддержка регионов, мониторинг рынка труда и другие меры.
Оперативный штаб на Чукотке принял ряд ограничений из-за коронавируса
«В случае необходимости больницы округа готовы к приёму заболевших. В округе есть лекарства, расходные материалы, включая 32 тысячи одноразовых масок, 30 противоэпидемиологических комплектов, более 5,5 тысяч штук одноразовых защитных комплектов, дезинфекционных средств, а также транспорт и специальное оборудование для оказания медицинской помощи», — сказали в правительстве Чукотки.
Полиция нашла сбежавшую из клиники женщину с COVID-19
Сбежавшую из московской клиники пациентку с положительным результатом на COVID-19 разыскали полицейские, передает Telegram-канал 112.
Кудрин: снижение ставки ФРС — сигнал для предотвращения мировой рецессии
Решение Федеральной резервной системы США о понижении ключевой процентной ставки сигнализирует всей мировой экономике о необходимости предотвратить мировую рецессию. Об этом глава Счётной палаты России Алексей Кудрин написал 16 марта в Twitter.
Он отметил, что ФРС США действует на опережение. Снижение ставки означает не только поддержку для экономики самих США.
«Задача предотвратить мировую рецессию», — написал Кудрин.
Празднование 250-летия вхождения Ингушетии в состав России перенесли
Власти Ингушетии перенесли торжества по случаю 250-летия присоединения Ингушетии к России на более поздний срок. Масштабные мероприятия, которые должны были пройти в республике 17 марта, перенесены на срок до 1 мая.
Торговые сети в России начали делать запасы продуктов питания
В российских магазинах из-за распространения коронавируса начали пустеть полки с продуктами питания. Торговые сети начали делать запасы продовольствия, сообщает Минпромторг РФ.
В Руанде подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Первый подтвержденный случай заражения коронавирусом в Руанде был выявлен в субботу, 14 марта. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения Руанды.
В настоящее время ведется поиск всех лиц, контактировавших с заболевшим.
В интервью местной радиостанции Radio Rwanda министр здравоохранения Руанды Нгамидже Даниэль заявил, что страна полностью готова к борьбе с заболеванием.
«Страна готова… благодаря квалифицированным кадрам», — заявил он.
Министр также добавил, что в рамках мер по борьбе с распространением вируса все мероприятия, подразумевающие массовое скопление людей, запрещаются, призвав всех, кто обнаружит подозрительные скопления людей звонить по телефону горячей линии.
Из стационара в Коммунарке сбежала пациентка, находящаяся в карантине, сообщил главврач Московской больницы N40 Денис Проценко в своем аккаунте в Фейсбуке. Неизвестно, подтвержден ли диагноз коронавирус у беглянки.
Вузы Кузбасса переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса
Школы и вузы Кузбасса перешли на дистанционное обучение или досрочно отправили учащихся на весенние каникулы. Это сделано по рекомендации департамента образования и науки региона для исключения риска распространения коронавируса.
Детские сады Кузбасса переводят на свободное посещение
Кузбасские власти решили перевести детские сады на свободное посещение. Об этом сообщает администрация правительства региона.
«Родители самостоятельно определяют, отвести ребёнка в детский сад или оставить дома, — уточняется в официальной информации — Если по решению родителей ребёнок сделает перерыв в посещении детсада, то перед возвращением нужно будет предоставить медицинскую справку о том, что ребёнок здоров. До особого распоряжения в области отменены все массовые мероприятия с участием детей, родителей и педагогов».
В Новосибирской области рассказали о мерах борьбы с коронавирусом
Под медицинским контролем на предмет выявления коронавирусной инфекции в Новосибирской области находятся свыше 500 человек. Об этом рассказал Интерфакс вице-губернатора области Сергей Нелюбов.
Многокилометровые очереди из граждан Украины, которые спешат вернуться на родину, возникли на польско-украинской границе. Польские власти, закрыв границы с начала суток 15 марта, оставили работать три крупных пропускных пункта: Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава Русская. Ещё пять пунктов закрыты по меньшей мере на две недели в связи с распространением коронавируса.
Госучреждение на Алтае заказало аудиоролик «Коронавирус» для магазинов
Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай заказал у частной компании изготовление и звучание в эфире автономных радиоузлов ролика «Коронавирус». Транслировать информацию будут в торговых точках.
Красноярский минздрав не подтверждает информацию о коронавирусе в регионе
В минздраве Красноярского края ИА REGNUM не подтвердили появившуюся в Telegram-каналах информацию о первом подтверждённом случае коронавируса в Красноярске.
В Грузии могут ввести режим ЧП из-за коронавируса — мэр Тбилиси
Власти Грузии при необходимости готовы ввести в стране режим чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Такое заявление 15 марта сделал мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе перед журналистами.
Глава МИД Южной Кореи провела телефонную конференцию с коллегами из 5 стран
15 марта глава МИД Южной Кореи провела телефонную конференцию с коллегами из пяти стран, в ходе которых обсудила вопросы сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Коронавирус ударил по игорному бизнесу Австралии
В связи с угрозой распространения коронавируса австралийская компания Crown Resorts, занимающаяся игорным бизнесом, вводит «социальной дистанцирование»
Петербургские школы готовятся перейти на дистанционное обучение
Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в понедельник, 16 марта, родителям петербургских школьников предложат временно перевести детей на дистанционное обучение. Об этом сообщили в комитете по образованию Санкт-Петербурга.
Украинцы выстроились в очередь на границе с Польшей
Тысячи желающих вернуться из Польши домой украинцев оказались заблокированными на границе из-за введенных Варшавой в связи с коронавирусом ограничений, сообщает «Європейська правда».
Около семи тысяч студентов УрФУ переведены на дистанционное обучение
В Уральском федеральном университете осуществлен перевод отдельных категорий контингента обучающихся на дистанционную форму обучения — около 7000 студентов, сообщили в пресс-службе вуза корреспонденту ИА REGNUM.
Олимпийский отборочный турнир по боксу пройдёт в Лондоне без зрителей
Европейский олимпийский отборочный турнир по боксу состоится в Лондоне без зрителей из-за коронавируса.
Пациент с тяжёлой формой пневмонии скончался на Колыме
В больнице Магадана от пневмонии умер пациент. При госпитализации у него были взяты пробы биоматериала на коронавирус. Анализы оказались отрицательными.
«Мы не дождёмся»: о снижении почти до нуля ключевой ставки
Объявление в США чрезвычайного положения из-за COVID-19 и снижение почти до нуля ключевой ставки прокомментировал на своих интернет-ресурсах доктор экономических наук Никита Кричевский.
«Трамп объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса. Одной из мер режима ЧП объявлено то, что в течение пандемии коронавируса не будут начисляться проценты на займы на обучение в колледже.
В Москве Сергей Собянин объявил пандемию обстоятельством непреодолимой силы. Не сегодня-завтра режим ЧС будет введён по всей стране. Но ни процентных (ипотечных) каникул, ни тем более, неначисления процентов мы не дождёмся».
В Кении выявили еще два случая заражения коронавирусом
Коронавирус был подтвержден у двух граждан Кении, которые контактировали с человеком, у которого был выявлен первый в восточноафриканской стране случай заражения заболеванием. В настоящее время все они находятся в специально выделенной палате в национальном госпитале имени Кеньятты. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на телевизионное обращение президента Кении Ухуру Кеньятты.
По информации телерадиокомпании, к настоящему моменту в Кении подтверждены три случая заражения COVID-19.
В аптеках Свердловской области нет медицинских масок. Фармацевты не знают, когда будет очередной завоз. Пока в Свердловской области нет случаев заболевания коронавирусом. Но в соседнем Пермском крае один такой заболевший уже выявлен.
Число выявленных случаев COVID-19 в Японии достигло 814
Количество инфицированных новых коронавирусом жителей Японии достигло 814 человек, число летальных исходов возрасло до 24, сообщает Nico News со ссылкой на заявление министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.
Число жертв коронавируса в Нидерландах продолжает расти
Число жертв коронавируса в Нидерландах выросло до 20 человек. Об этом 15 марта сообщил Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде. С предыдущего дня скончалось восемь человек и выявлено 176 новых заражений. Т. о. общее число выявленных заражений выросло до 1135 случаев.
15 марта правительство Нидерландов приняло решение о закрытии всех школ в рамках мер по предотвращению распространения вируса COVID-19. Решение принято после экстренного совещания членов правительства с представителями Национального института по здравоохранению и окружающей среде, Федерации медицинских специалистов и организаций больниц.
Власти Кузбасса объяснили, почему не закрывают детсады из-за коронавируса
В Кузбассе школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса, детские сады продолжают работать в обычном режиме. Об этом сообщил департамент образования и науки региона.
«Не все родители смогут сидеть дома со своими малышами. В связи с этим было принято решение о продолжении работы детских садов,» — уточнили в департаменте, отвечая на вопрос жительницы региона в Istagram.
В Магаданской области обсуждают безответственный случай: руководство гимназии повезло на весенние каникулы учеников за границу в Великобританию. Группу школьников повезли директор гимназии и завуч. По информации Колымы-Информ, путешествие в Европу детям и сопровождающим оплачивают родители учеников.
Коронаривус «проник» на Алтай через WhatsApp
На Алтае через социальные сети и интернет-приложение WhatsApp стали распространять недостоверную информацию о сокрытии властями истинных масштабов заболеваемости новым типом коронавируса в регионе. В частности, некое обращение появилось накануне, 15 марта, в родительских чатах жителей Залесовского района Алтайского края.
Как сообщает канал «ПолитАлтай», в этой ситуации удивляет не сам факт распространения слухов на скандальную тему (подобное уже было после трагедии с погибшими в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»), а то, что глава Залесовского района Александр Пластеев тут же оперативно разместил через свои ресурсы опровержение.
Мошенники пытаются заработать на страхе жителей Кузбасса из-за коронавируса
Мошенники уже пытаются заработать на коронавирусе в Кузбассе. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.
«Они звонят людям и предлагают лекарство от коронавируса, а также пройти быстрый тест на выявление болезни, — написал глава региона. — Будьте внимательны и не доверяйте мошенникам. Уделите внимание своим бабушкам и дедушкам. Многие злоумышленники стараются обмануть именно людей старшего поколения. К сожалению, именно они наиболее уязвимы, как для преступников, так и для нового вируса».
Минпромторг России сообщил, что российские торговые сети начали создавать резервные запасы продовольствия. Людей уверяют, что закрытия магазинов или дефицита еды из-за коронавируса не будет.
Российским вузам следует отменить аудиторные занятия и перейти на дистанционное обучение. Такие рекомендации в связи с эпидемией коронавируса опубликовало 15 марта министерство науки и высшего образования РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
Рабочая группа Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции создана в России вечером 15 марта. Распоряжение подписал Владимир Путин.
В состав группы вошли 19 человек, среди которых вице-премьеры Андрей Белоусов, Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также несколько министров. Руководство доверено мэру Москвы Сергею Собянину.
В Екатеринбурге опровергли фейк о коронавирусе
В Екатеринбурге опровергли фейковую информацию о том, что в городе якобы есть случаи заражения новым коронавирусом.
С 16 марта в Москве свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Для детей, которых родители временно забрали из школы, администрации учебных заведений постараются обеспечить продолжение образования в дистанционной форме. При этом обычные занятия в школах будут продолжаться. Свободное посещение школ будет действовать до особого распоряжения.На работодателей возлагается обязанность не допускать на рабочее место и территорию организации работников, обязанных соблюдать режим самоизоляции на дому. Эта мера призвана защитить здоровье других работников, сообщает московский штаб.
Власти: новых случаев заражения коронавирусом в Кузбассе не выявлено
В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 16 марта, новых случаев заражения коронавирусом не выявлено. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона «Коронавирус в Кузбассе».
«Два пациента с подтверждённым диагнозом находятся в инфекционной больнице в Кемерове, они изолированы, получают лечение. Состояние пациентов за минувшие сутки незначительно улучшилось, — говорится в официальной информации. — У одного пациента из группы «контактных», находящейся со вчерашнего дня под медицинским наблюдением, подозрение на коронавирус не подтвердилось. Остальные восемь человек продолжают находиться в строгом карантине».
Лабораторию в Противочумном центре на улице Мусоргского в кратчайшие сроки оснастят современными системами для лабораторных исследований инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции. Установленное оборудование позволит сократить срок проведения исследований и повысить их точность, сообщили в оперативном штабе Москвы по коронавирусу
В Перми руководство школы № 2 приняло решение о переводе всех учеников на дистанционное обучение. Такое уведомление получили дети и их родители, сообщает 59.ru.
Дистанционная форма начинает действовать с 16 марта. С 23 марта дети уходят на каникулы. О времени окончания отдыха не сообщается, все зависит от развития ситуации, связанной с коронавирусом.