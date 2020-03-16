16 Марта
 
8:44

Всех рабочих рудника «Купол» на Чукотке проверят на коронавирус

Десять специалистов выехали на «Купол», чтобы взять анализы у всех работников рудника.

8:44

Нехватки продуктов из-за коронавируса в Грузии не будет — глава минсельхоза

Несмотря на ограничения, введенные в Грузии для нераспространения коронавируса COVID-19, нехватки продовольствия в стране не будет. Такое заявление сделал 15 марта министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили перед журналистами, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

8:44

Новосибирский губернатор сообщил о мерах борьбы с коронавирусом в регионе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 16 марта, подписал распоряжение о противодействии завозу и распространению коронавируса на территории региона.

Министерство образования области должно провести оценку школ и вузов, которые смогут перейти на дистанционное обучение. Травников назвал целесообразным и разрешение на свободное посещение школ, по усмотрению родителей.

8:44

Вузы Петербурга обменяются онлайн-курсами и обсудят переход на «удалёнку»

Высшие учебные заведения Санкт-Петербурга и Ленобласти договорились координировать подготовку к возможному переходу на дистанционную форму обучения по ряду направлений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Также вузы решили обмениваться друг с другом онлайн-курсами.

8:42

300 млрд рублей — такова стоимость антикризисного плана правительства, сообщает газета «Ведомости». Обсуждаются налоговые каникулы для бизнеса, поддержка регионов, мониторинг рынка труда и другие меры.

8:41

Оперативный штаб на Чукотке принял ряд ограничений из-за коронавируса

«В случае необходимости больницы округа готовы к приёму заболевших. В округе есть лекарства, расходные материалы, включая 32 тысячи одноразовых масок, 30 противоэпидемиологических комплектов, более 5,5 тысяч штук одноразовых защитных комплектов, дезинфекционных средств, а также транспорт и специальное оборудование для оказания медицинской помощи», — сказали в правительстве Чукотки.

8:40

Полиция нашла сбежавшую из клиники женщину с COVID-19

Сбежавшую из московской клиники пациентку с положительным результатом на COVID-19 разыскали полицейские, передает Telegram-канал 112.

8:40

Кудрин: снижение ставки ФРС — сигнал для предотвращения мировой рецессии

Решение Федеральной резервной системы США о понижении ключевой процентной ставки сигнализирует всей мировой экономике о необходимости предотвратить мировую рецессию. Об этом глава Счётной палаты России Алексей Кудрин написал 16 марта в Twitter.

Он отметил, что ФРС США действует на опережение. Снижение ставки означает не только поддержку для экономики самих США.

«Задача предотвратить мировую рецессию», — написал Кудрин.

8:38

Празднование 250-летия вхождения Ингушетии в состав России перенесли

Власти Ингушетии перенесли торжества по случаю 250-летия присоединения Ингушетии к России на более поздний срок. Масштабные мероприятия, которые должны были пройти в республике 17 марта, перенесены на срок до 1 мая.

8:37

Торговые сети в России начали делать запасы продуктов питания

В российских магазинах из-за распространения коронавируса начали пустеть полки с продуктами питания. Торговые сети начали делать запасы продовольствия, сообщает Минпромторг РФ.

8:37

В Руанде подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый подтвержденный случай заражения коронавирусом в Руанде был выявлен в субботу, 14 марта. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения Руанды.

В настоящее время ведется поиск всех лиц, контактировавших с заболевшим.

В интервью местной радиостанции Radio Rwanda министр здравоохранения Руанды Нгамидже Даниэль заявил, что страна полностью готова к борьбе с заболеванием.

«Страна готова… благодаря квалифицированным кадрам», — заявил он.

Министр также добавил, что в рамках мер по борьбе с распространением вируса все мероприятия, подразумевающие массовое скопление людей, запрещаются, призвав всех, кто обнаружит подозрительные скопления людей звонить по телефону горячей линии.

8:35

Из стационара в Коммунарке сбежала пациентка, находящаяся в карантине, сообщил главврач Московской больницы N40 Денис Проценко в своем аккаунте в Фейсбуке. Неизвестно, подтвержден ли диагноз коронавирус у беглянки.

8:33

Вузы Кузбасса переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса

Школы и вузы Кузбасса перешли на дистанционное обучение или досрочно отправили учащихся на весенние каникулы. Это сделано по рекомендации департамента образования и науки региона для исключения риска распространения коронавируса.

8:32

Детские сады Кузбасса переводят на свободное посещение

Кузбасские власти решили перевести детские сады на свободное посещение. Об этом сообщает администрация правительства региона.

«Родители самостоятельно определяют, отвести ребёнка в детский сад или оставить дома, — уточняется в официальной информации — Если по решению родителей ребёнок сделает перерыв в посещении детсада, то перед возвращением нужно будет предоставить медицинскую справку о том, что ребёнок здоров. До особого распоряжения в области отменены все массовые мероприятия с участием детей, родителей и педагогов».

8:31

В Новосибирской области рассказали о мерах борьбы с коронавирусом

Под медицинским контролем на предмет выявления коронавирусной инфекции в Новосибирской области находятся свыше 500 человек. Об этом рассказал Интерфакс вице-губернатора области Сергей Нелюбов.

8:31

Многокилометровые очереди из граждан Украины, которые спешат вернуться на родину, возникли на польско-украинской границе. Польские власти, закрыв границы с начала суток 15 марта, оставили работать три крупных пропускных пункта: Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава Русская. Ещё пять пунктов закрыты по меньшей мере на две недели в связи с распространением коронавируса.

8:30

Госучреждение на Алтае заказало аудиоролик «Коронавирус» для магазинов

Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай заказал у частной компании изготовление и звучание в эфире автономных радиоузлов ролика «Коронавирус». Транслировать информацию будут в торговых точках.

8:28

Красноярский минздрав не подтверждает информацию о коронавирусе в регионе

В минздраве Красноярского края ИА REGNUM не подтвердили появившуюся в Telegram-каналах информацию о первом подтверждённом случае коронавируса в Красноярске.

8:28

В Грузии могут ввести режим ЧП из-за коронавируса — мэр Тбилиси

Власти Грузии при необходимости готовы ввести в стране режим чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Такое заявление 15 марта сделал мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе перед журналистами.

8:27

Глава МИД Южной Кореи провела телефонную конференцию с коллегами из 5 стран

15 марта глава МИД Южной Кореи провела телефонную конференцию с коллегами из пяти стран, в ходе которых обсудила вопросы сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

8:25

Коронавирус ударил по игорному бизнесу Австралии

В связи с угрозой распространения коронавируса австралийская компания Crown Resorts, занимающаяся игорным бизнесом, вводит «социальной дистанцирование»

8:19

Петербургские школы готовятся перейти на дистанционное обучение

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в понедельник, 16 марта, родителям петербургских школьников предложат временно перевести детей на дистанционное обучение. Об этом сообщили в комитете по образованию Санкт-Петербурга.

8:17

Украинцы выстроились в очередь на границе с Польшей

Тысячи желающих вернуться из Польши домой украинцев оказались заблокированными на границе из-за введенных Варшавой в связи с коронавирусом ограничений, сообщает «Європейська правда».

8:16

Около семи тысяч студентов УрФУ переведены на дистанционное обучение

В Уральском федеральном университете осуществлен перевод отдельных категорий контингента обучающихся на дистанционную форму обучения — около 7000 студентов, сообщили в пресс-службе вуза корреспонденту ИА REGNUM.

8:16

Олимпийский отборочный турнир по боксу пройдёт в Лондоне без зрителей

Европейский олимпийский отборочный турнир по боксу состоится в Лондоне без зрителей из-за коронавируса.

8:08

Пациент с тяжёлой формой пневмонии скончался на Колыме

В больнице Магадана от пневмонии умер пациент. При госпитализации у него были взяты пробы биоматериала на коронавирус. Анализы оказались отрицательными.

8:06

«Мы не дождёмся»: о снижении почти до нуля ключевой ставки

Объявление в США чрезвычайного положения из-за COVID-19 и снижение почти до нуля ключевой ставки прокомментировал на своих интернет-ресурсах доктор экономических наук Никита Кричевский.

«Трамп объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса. Одной из мер режима ЧП объявлено то, что в течение пандемии коронавируса не будут начисляться проценты на займы на обучение в колледже.

В Москве Сергей Собянин объявил пандемию обстоятельством непреодолимой силы. Не сегодня-завтра режим ЧС будет введён по всей стране. Но ни процентных (ипотечных) каникул, ни тем более, неначисления процентов мы не дождёмся».

8:04

В Кении выявили еще два случая заражения коронавирусом

Коронавирус был подтвержден у двух граждан Кении, которые контактировали с человеком, у которого был выявлен первый в восточноафриканской стране случай заражения заболеванием. В настоящее время все они находятся в специально выделенной палате в национальном госпитале имени Кеньятты. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на телевизионное обращение президента Кении Ухуру Кеньятты.

По информации телерадиокомпании, к настоящему моменту в Кении подтверждены три случая заражения COVID-19.

8:00

В аптеках Свердловской области нет медицинских масок. Фармацевты не знают, когда будет очередной завоз. Пока в Свердловской области нет случаев заболевания коронавирусом. Но в соседнем Пермском крае один такой заболевший уже выявлен.

7:59

Число выявленных случаев COVID-19 в Японии достигло 814

Количество инфицированных новых коронавирусом жителей Японии достигло 814 человек, число летальных исходов возрасло до 24, сообщает Nico News со ссылкой на заявление министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.

7:59

Число жертв коронавируса в Нидерландах продолжает расти

Число жертв коронавируса в Нидерландах выросло до 20 человек. Об этом 15 марта сообщил Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде. С предыдущего дня скончалось восемь человек и выявлено 176 новых заражений. Т. о. общее число выявленных заражений выросло до 1135 случаев.

7:58

15 марта правительство Нидерландов приняло решение о закрытии всех школ в рамках мер по предотвращению распространения вируса COVID-19. Решение принято после экстренного совещания членов правительства с представителями Национального института по здравоохранению и окружающей среде, Федерации медицинских специалистов и организаций больниц.

7:55

Власти Кузбасса объяснили, почему не закрывают детсады из-за коронавируса

В Кузбассе школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса, детские сады продолжают работать в обычном режиме. Об этом сообщил департамент образования и науки региона.

«Не все родители смогут сидеть дома со своими малышами. В связи с этим было принято решение о продолжении работы детских садов,» — уточнили в департаменте, отвечая на вопрос жительницы региона в Istagram.

7:53

В Магаданской области обсуждают безответственный случай: руководство гимназии повезло на весенние каникулы учеников за границу в Великобританию. Группу школьников повезли директор гимназии и завуч. По информации Колымы-Информ, путешествие в Европу детям и сопровождающим оплачивают родители учеников.

7:46

Коронаривус «проник» на Алтай через WhatsApp

На Алтае через социальные сети и интернет-приложение WhatsApp стали распространять недостоверную информацию о сокрытии властями истинных масштабов заболеваемости новым типом коронавируса в регионе. В частности, некое обращение появилось накануне, 15 марта, в родительских чатах жителей Залесовского района Алтайского края.

Как сообщает канал «ПолитАлтай», в этой ситуации удивляет не сам факт распространения слухов на скандальную тему (подобное уже было после трагедии с погибшими в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»), а то, что глава Залесовского района Александр Пластеев тут же оперативно разместил через свои ресурсы опровержение.

7:41

Мошенники пытаются заработать на страхе жителей Кузбасса из-за коронавируса

Мошенники уже пытаются заработать на коронавирусе в Кузбассе. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

«Они звонят людям и предлагают лекарство от коронавируса, а также пройти быстрый тест на выявление болезни, — написал глава региона. — Будьте внимательны и не доверяйте мошенникам. Уделите внимание своим бабушкам и дедушкам. Многие злоумышленники стараются обмануть именно людей старшего поколения. К сожалению, именно они наиболее уязвимы, как для преступников, так и для нового вируса».

7:40

Минпромторг России сообщил, что российские торговые сети начали создавать резервные запасы продовольствия. Людей уверяют, что закрытия магазинов или дефицита еды из-за коронавируса не будет.

7:35

Российским вузам следует отменить аудиторные занятия и перейти на дистанционное обучение. Такие рекомендации в связи с эпидемией коронавируса опубликовало 15 марта министерство науки и высшего образования РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

7:33

Рабочая группа Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции создана в России вечером 15 марта. Распоряжение подписал Владимир Путин.

В состав группы вошли 19 человек, среди которых вице-премьеры Андрей Белоусов, Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также несколько министров. Руководство доверено мэру Москвы Сергею Собянину.

7:30

В Екатеринбурге опровергли фейк о коронавирусе

В Екатеринбурге опровергли фейковую информацию о том, что в городе якобы есть случаи заражения новым коронавирусом.

7:28

С 16 марта в Москве свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Для детей, которых родители временно забрали из школы, администрации учебных заведений постараются обеспечить продолжение образования в дистанционной форме. При этом обычные занятия в школах будут продолжаться. Свободное посещение школ будет действовать до особого распоряжения.На работодателей возлагается обязанность не допускать на рабочее место и территорию организации работников, обязанных соблюдать режим самоизоляции на дому. Эта мера призвана защитить здоровье других работников, сообщает московский штаб.

7:27

Власти: новых случаев заражения коронавирусом в Кузбассе не выявлено

В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 16 марта, новых случаев заражения коронавирусом не выявлено. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона «Коронавирус в Кузбассе».

«Два пациента с подтверждённым диагнозом находятся в инфекционной больнице в Кемерове, они изолированы, получают лечение. Состояние пациентов за минувшие сутки незначительно улучшилось, — говорится в официальной информации. — У одного пациента из группы «контактных», находящейся со вчерашнего дня под медицинским наблюдением, подозрение на коронавирус не подтвердилось. Остальные восемь человек продолжают находиться в строгом карантине».

7:25

Лабораторию в Противочумном центре на улице Мусоргского в кратчайшие сроки оснастят современными системами для лабораторных исследований инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции. Установленное оборудование позволит сократить срок проведения исследований и повысить их точность, сообщили в оперативном штабе Москвы по коронавирусу

7:24

В Перми руководство школы № 2 приняло решение о переводе всех учеников на дистанционное обучение. Такое уведомление получили дети и их родители, сообщает 59.ru.

Дистанционная форма начинает действовать с 16 марта. С 23 марта дети уходят на каникулы. О времени окончания отдыха не сообщается, все зависит от развития ситуации, связанной с коронавирусом.