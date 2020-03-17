Кострома, 17 марта 2020, 20:02 — REGNUM В случае проникновения коронавируса на территорию Костромской области службы в местных храмах и церквях отменяться не будут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.
В целях профилактики коронавируса в церквях региона вводится ряд мер по безопасности. Иконы, к которым прикладываются верующие, будут протирать дезинфицирующим раствором. Кроме этого, запивку после таинства причащения костромичам будут давать в одноразовых стаканчиках.
Также митрополит заявил, что Костромская духовная семинария переходит на дистанционное обучение с завтрашнего дня. В таком режиме учебное заведение, где получают образование 42 человека, будет работать до 9 мая 2020 года.
Ранее «ГТРК Кострома» сообщало об оградительных мерах, предпринятых в костромской мечети и синагоге. Так, прихожан мечети обязали мыть руки, ноги и лицо перед каждой молитвой, в здании несколько раз в день проводят влажную уборку. В костромской синагоге советуют оставаться дома при малейших признаках респираторных заболеваний и избегать приветствий через рукопожатия и поцелуи.