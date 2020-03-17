Пенза, , 20:38 — REGNUM Пензенские активисты 17 марта провели дезинфекцию городского общественного транспорта. За несколько часов волонтёры обработали более 30 автобусов и троллейбусов, находящихся на линии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Дезинфекция проводилась с применением одноразовых антибактериальных салфеток. В рамках рейда пассажирам раздавали памятки «Алгоритм действий при наличии симптомов ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции». Большинство пензенцев согласны с дополнительной дезинфекцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции на пензенском автовокзале проводятся санитарно-дезинфекционные мероприятия. В зале ожидания обустроена санитарно-гигиеническая зона с антисептиком. Увеличен штат уборщиц, для усиленной обработки поверхностей используются дезинфекционные средства.

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