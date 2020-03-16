Москва, , 12:59 — REGNUM Родители детей, посещающих дошкольные учреждения Москвы, поспешили воспользоваться распоряжением мэрии о свободном посещении. Так, в младших группах некоторых детских садов число посещающих учреждение малышей сократилось до минимума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявила корреспонденту мать воспитанника младшей группы государственного детского сада в ЦАО Москвы, в их группе осталось всего два ребенка. А основным вопросом, который родители обсуждают в чате сада — можно ли будет вернуться в дошкольное учреждение до окончания режима свободного посещения.

«Мой сын посещает младшую группу детского сада в ЦАО Москвы. Сегодня утром привела ребенка в сад и узнала, что в нашей группе осталось всего два ребенка: мой сын и ребенок из многодетной семьи. Всего двое! Остальные, по словам воспитателей, написали заявления о переходе на домашнее обучение. Интересно, что в более старших возрастных группах домой забрали всего примерно по три ребенка, а вот малышей разобрали почти всех. Сейчас в родительском чате активно обсуждают вопрос о том, можно ли будет вернуться в сад до распоряжения правительства Москвы об окончании режима свободного посещения или нет. Заявления о переходе на свободное посещение многие отправили в электронном виде, а не лично», — сообщила ИА REGNUM Марина Д.