Москва, , 17:56 — REGNUM Из-за распространения коронавируса органы исполнительной власти Москвы начали отменять запланированные мероприятия. В частности, отменяется семинар по предоставлению государственных услуг в электронном виде, сообщается на официальном портале мэра города.

Мероприятие было запланировано на 24 марта. Однако в связи с введённым 17 марта запретом на проведение публичных встреч с численностью свыше 50 человек его решено было отменить. Организатором выступал Мосгосстройнадзор, он же и принял решение об отмене.

«Комитет приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», — указано в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургский цирк на Фонтанке закрывается из-за COVID-2019

Читайте развитие сюжета: Число инфицированных COVID-19 в Москве достигло 56