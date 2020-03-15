Екатеринбург, , 16:31 — REGNUM В аптеках Свердловской области нет медицинских масок. Фармацевты не знают, когда будет очередной завоз, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ни масок, ни респираторов не оказалось в аптеках, расположенных на улице Щербакова, 7. В этом здании находятся несколько аптечных организаций. В центре города в государственной аптеке на пересечении улицы Вайнера и проспекта Ленина 14 марта были многоразовые респираторы стоимостью 155 рублей за штуку. Но 15 марта закончились и они.

Аналогичная ситуация в соседнем Первоуральске. В муниципальной аптеке на улице Комсомольской и в частных масок и респираторов не нашлось.

Фармацевты утверждают, что регулярно делают заказы, но на складе маски отсутствуют. Добавим, пока в Свердловской области нет случаев заболевания коронавирусом. Но в соседнем Пермском крае один такой заболевший уже выявлен.