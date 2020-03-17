Пенза, , 14:36 — REGNUM У госпитализированного ранее с подозрением на коронавирус жителя Пензы подтвержден диагноз. Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина.

Лечение идет по протоколу, динамика положительная.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из жителей Пензы госпитализирован с подозрением на коронавирус.

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