Пенза, 17 марта 2020, 14:36 — REGNUM У госпитализированного ранее с подозрением на коронавирус жителя Пензы подтвержден диагноз. Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина.
Лечение идет по протоколу, динамика положительная.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из жителей Пензы госпитализирован с подозрением на коронавирус.
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