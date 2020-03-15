Псков, , 19:13 — REGNUM В Псковской области с 16 марта и до особого распоряжения запрещено проведение массовых мероприятий — деловых, спортивных, культурных, развлекательных. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, соответствующий указ подписал сегодня, 15 марта, губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Допускается возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, в том числе в видеоформате или без зрителей», — отметили в пресс-службе администрации региона.

Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией будут усилены в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты региона. Весенние каникулы в псковских школах и гимназиях начнутся уже завтра, 16 марта. Будет проработан вопрос организации дистанционного обучения, а в учебных учреждениях с круглосуточным пребыванием и дошкольных образовательных организациях будут проводиться дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Комментируя ограничительные меры в своём инстаграме, Михаил Ведерников отметил, что в Псковской области в настоящее время нет ни одного подтверждённого случая заболевания, но COVID-19 уже стал серьёзной угрозой для приграничных территорий.

Напомним, Псковская область граничит с Эстонией, Латвией и Белоруссией. Ранее в регионе усилили контроль на всех приграничных автомобильных пунктах пропуска.

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