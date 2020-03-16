Нью-Йорк, США, , 14:58 — REGNUM Компания Rockstar Games ввела «политику работы из дома» на время пандемии коронавируса. Об этом разработчики игр рассказали на своей странице в Twitter 15 марта.

https://twitter.com/RockstarGames/status/1239210621758996480

Новая «политика» касается офисов компании по всему миру. При этом разработчики отметили, что они продолжат поддерживать Red Dead Online и GTA Online в привычном режиме.

Напомним, Rockstar Games — это крупная американская компания-разработчик видеоигр. Её наиболее известным проектом является игровая франшиза Grand Theft Auto (GTA).

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