Амстердам, , 07:58 — REGNUM 15 марта правительство Нидерландов приняло решение о закрытии всех школ в рамках мер по предотвращению распространения вируса COVID-19. Решение принято после экстренного совещания членов правительства с представителями Национального института по здравоохранению и окружающей среде, Федерации медицинских специалистов и организаций больниц.

Федерация медицинских специалистов 14 марта обратилась к правительству с настоятельной просьбой закрыть все школы в стране, чтобы остановить распространение коронавируса. По мнению медицинских специалистов, предположение, что дети не могут заразить друг друга лили учителей, является недостаточно обоснованным.

Ранее премьер-министр Марк Рютте подчёркивал, что нет необходимости закрывать школы. По мнению экспертов, с которыми советовались власти, на данной стадии борьбы с вирусом для закрытия школ не было оснований.

По мнению Рютте, закрытие школ имело бы большие последствия для борьбы с вирусом. Родители, занятые к примеру в здравоохранении, не смогли бы выйти на работу в тот самый момент, когда резко возросла необходимость в медицинских работниках.