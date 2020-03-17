Хельсинки, , 11:47 — REGNUM Движение скоростных поездов Allegro («Аллегро») и «Лев Толстой» между Финляндией и Россией в среду, 18 марта, будет приостановлено из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает 17 марта финская железнодорожная компания VR.

Allegro Vr.fi

Как говорится в сообщении, с 18 марта скоростные поезда Allegro (Хельсинки — Петербург) и «Лев Толстой» (Хельсинки — Москва) будут отменены на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом.

«Согласно российской политике, иностранные граждане больше не смогут въезжать в Россию после 23:00 по финскому времени 17 марта. В настоящее время последние смены поездов «Аллегро» и «Толстой» будут работать для обеспечения возвращения финских и российских пассажиров в свои страны через границу», — отмечено в сообщении финских железнодорожников.

Поезда Allegro, курсирующие между Хельсинки и Санкт-Петербургом, будут курсировать до среды, 18 марта. Последнее отправление из Хельсинки в Санкт-Петербург запланировано на 19:00 мск, а из Санкт-Петербурга в Хельсинки — в 20:30 мск.

«Последнее отправление поезда «Толстой» между Хельсинки и Москвой состоится в среду, 18 марта, в 17:44 вечера», — говорится в сообщении.

Отметим, что, по данным финского правительства, граница между Финляндией и Россией будет закрыта для пассажирских перевозок как минимум до 13 апреля, однако это ограничение не будет распространяться на грузоперевозки.

Также финская железнодорожная компания уточняет, что клиентам, купившим билеты на отмененные поезда «Аллегро» и «Толстой», будет возмещена полная стоимость билета.

Читайте ранее в этом сюжете: В Финляндии не хотят ограничивать визиты в Петербург из-за коронавируса